Ca un foc de artificii. Schimbările nu se mai opresc, iar dramatismul atinge cote inimaginabile. Teodora Sava rămâne. Dar cine părăsește scena?

A reușit la doar 15 ani să ridice de pe scaune toți jurații în etapa audițiilor! Adolescenta din Piatra Neamț s-a dedicat muzicii încă din primii ani de viață și nu se vede făcând altceva. ”Mama e foarte emoționată și se stresează de fiecare dată. Eu m-am născut prematur și am luat nota 6 la naștere. Au fost mari probleme și nu am scos nici un sunet o vreme. Apoi am început să cânt de la grădiniță, am descoperit dragostea pentru muzică și sper să fac asta toată viața. Studiez de 4 ani flaut și pian, deși părinții îmi spun uneori să încerc să am și o altă meserie de rezervă. Dar asta mă definește, nu pot trăi altfel”, a povestit Teodora.