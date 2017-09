Carla's Dreams, jertfa supremă! Le-a gătit juraților musaca: "De la mine ai un "DA", dar era mai bine cu borș"

Anul trecut musaca, anul ăsta tot musaca. Şi să nu credeţi că este vorba de Delia. Nu, nu. Carla's Dreams, de data aceasta, a trecut la treabă, iar juraţii au mâncat pe săturate.

"Am ajuns acasă ieri, pe la două, după filmări, nu îmi era somn, dar aveam aşa un sentiment de victimizare, mi-era aşa milă de mine şi am zis hai să mă jertfesc. Am aşteptat o reacţie de echipă, de televiziune şi s-au apucat de crăpat", mărturiseşte Carlas's Dreams.

Chiar dacă a înfulecat cu poftă, Brenciu a simţit să îşi pună o întrebare existenţială: "De ce tot musaca?". Singură în măsură să aprecieze gestul, pe deplin, a fost Delia, care i-a dat un "DA" de încurajare.

