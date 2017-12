Carla’s Dreams și-a ales trupele care vor intra la duel, la „X Factor”

Asearã, Carla’s Dreams, juratul al cărui concurent a câștigat ”X Factor” în sezonul trecut, a ales trupele care vor intra la duel în această seară, de la ora 21.15, la Antena 1!

Andreea și Emi, doi tineri din Bacău care de la începutul acestui an formează împreună trupa Artizan, obișnuiesc să cânte la evenimente. Aceștia au trecut de audițiile ”X Factor” și au intrat primii în Bootcamp, dar deschiderea serii s-a dovedit a fi cu noroc. Andreea și Emi au ocupat primul scaun și au spart gheața chiar de la începutul serii. În plus, pentru Andreea, emoțiile au fost cu atât mai mari: ”În audiții eram însărcinată, dar nu am știut. Așa că acum o să am nevoie de un scaun”, a glumit aceasta.

Surorile Denisa și Rebeca au intrat în competiția ”X Factor” ca o echipă, astfel că au ajuns automat în grupa trupelor. La audiții, Rebeca a urcat pe scenă sprijinită de o pereche de cârje și le-a povestit celor prezenți că este încă în perioada de recuperare după o serie lungă de intervenții medicale. ”Sunt operată la ambele picioare, am avut oasele deplasate. Mi-au fost greșite niște proceduri în România. Am fost operată în Austria în această vară, am opt șuruburi acum”, a spus aceasta. Din fericire, starea ei este acum mai bună și reușește să meargă acum fără cârje.

De atunci, cele două surori s-au mai obișnuit și cu scena, astfel că au intrat în Bootcamp cu fruntea sus. ”Ne place mai mult să cântăm împreună decât separat”, au mărturisit cele două. Prestația lor, deși impresionantă, a lăsat loc și unor mici imperfecțiuni pe care mentorul lor le-a remarcat. ”Sunteți bune pentru Bootcamp, însă nu cred că sunteți încă pregătite pentru gale. Sunt sigur însă că drumul vostru în muzică va fi unul foarte lung”, a spus Carla’s Dreams.

18.27, după ora la care s-au gândit la un nume de trupă, se numește grupul format din Răzvan Șurche, un barman de 21 de ani din București, Teodor Danci fost concurent ”Next Star”, Antonio Pican, din Moreni, și Dragoș Alecsa, din Onești.

Deși au venit separat la audiții, Carla’s Dreams le-a propus să încerce să formeze o trupă, mai ales că toți au avut rezultate bune în audiții. Mai întâi reticenți, după ce s-au cunoscut între ei, cu toții au acceptat provocarea și în această formulă a intrat în Bootcamp.

”În timpul pe care l-ați avut voi la dispoziție e foarte greu să creez aparența că vă cunoașteți de un an, iar voi ați reușit”, le-a spus Carla’s Dreams înainte de a le oferi cel de-al doilea scaun.

Italienii Davide Maiale și Claudia Pasquariello formează un cuplu de un an atât pe scenă, ca trupa Daudia, cât și în viața privată. Cei doi se completează unul pe celălalt și au reușit să transmită o energie bună pe scenă, ceea ce s-a întâmplat și în Bootcamp. ”Cred că au înțeles spiritul nostru și de aceea suntem aici”, a spus Claudia. Energia lor i-a învrăjbit și de această dată pe cei patru jurați. ”Sunteți cel mai frumos cuplu pe care l-am văzut pe scenă și sunați foarte bine”, a spus Delia. Carla’s Dreams a fost și el de acord, astfel că le-a oferit cel de-al treilea scaun disponibil.

Apariția trupei Random pe scenă i-a trezit sentimente mai vechi lui Carla’s Dreams, aceasta după ce, în sezonul trecut, Andreea Alupei, una dintre membre, l-a sărutat forțat pe scenă. Însă după ce a urmărit prestația fetelor, solistul a ajuns la concluzia că decizia sa de a o elimina pe Andreea în ”Bootcamp” a ajutat-o să se ambiționeze și mai mult. La proba ”scaunelor”, însă, Andreea a fost cea care a intrat cu mari emoții, deoarece în 2016 a fost eliminată în această etapă, tot de Carla’s Dreams. Tocmai de aceea, Andreea și colegele sale de trupă s-au mobilizat și au conceput chiar și o coregrafie pe placul mentorului lor. ”Mă simt foarte diferit, simt că sunt transformată în bine față de anul trecut”, a mărturisit Andreea.

Iar starea lor s-a transmis foarte bine și juraților, care au apreciat momentul lor, dar mai ales Carla’s Dreams a remacat. ”Eu nu cred că tu fără ele erai aici! Nu știu cum vă veți încadra voi în acest peisaj, dar este interesant să aflu”, a spus acesta înainte de a le oferi fetelor un scaun.

Ana Maria Vasâi și Teodor Debu, doi colegi de bancă de la un liceu din Onești, s-au înscris separat la audițiile ”X Factor”, însă deznodământul a fost cu totul altul față de cel așteptat de ei. La audiții, Teodor a fost cel care a urcat pe scenă primul, însă atitudinea sa relaxată s-a remarcat și în piesă, iar jurații au considerat că acesta nu a avut destulă energie. Ca urmare, Teodor a primit doar două voturi de DA la audiții și a eliberat scena pentru colega sa de bancă, Ana Maria. Adolescenta de 17 ani a reușit să obțină trei dintre voturile juraților, însă Horia Brenciu i-a făcut și o sugestie: să încerce să formeze o trupă cu Teodor! În această formulă, cei doi au ajuns în Bootcamp.

În timp ce Ana s-a arătat foarte încântată și emoționată, Teodor a lăsat să se vadă mai puțin din ceea ce simte. Ba chiar, a arătat atât de puțin încât atunci când Carla’s Dreams l-a întrebat dacă își dorește să treacă mai departe, acesta a spus: ”Mi-e indiferent”. Replica l-a costat pe Teodor mai mult decât și-ar fi imaginat, iar mentorul grupelor de anul acesta a decis să le oprească parcursul, deși a recunoscut că momentul celor doi a fost unul peste așteptările sale, iar inițial ar fi vrut să îi păstreze pe un scaun. ”Băiatul acesta, dacă vine anul viitor la X Factor și cântă la fel, dar va fi interesat de ce face, poate câștiga! Dar cu atitudinea aceasta, nu mă interesează! Sunt oameni care au venit de la mii de kilometri și au muncit luni sau ani pentru asta”, a spus Carla’s Dreams.

Toți îmbrăcați în costume elegante, impozanți și cu voci grave, Tiberiu Simu, Sergiu Coltan, Vlad Morar și Cristian Ignuța sunt cei patru tineri care formează grupul Ad Libitum. Varianta lor de interpretare a melodiei ”Copacul” aleasă pentru audiții i-a ridicat în picioare pentru aplauze chiar și pe cei patru jurați ai emisiunii. ”Sunteți primul grup din țară care are prestanță, are forță, care știe ce cântă, care arată foarte bine și cred și sper ca publicul să vă voteze să ajungeți până în finală”, le-a mărturisit Horia Brenciu, aprobat și de colegii săi.

Aceeași prestanță, dublată de vocile puternice le-au asigurat celor patru clujeni un scaun în Bootcamp. Succesul lor i-a costat însă locul pe cei doi membri ai trupei Artizan. ”Au cântat foarte bine, iar eu cred că pot face lucruri chiar și mai mari de atât!”, a spus Carla’s Dreams.

X Fusion este trupa formată din Adriana Onceanu, italianca Federica Russo, Trif Denisa, Andreea Dănăilă. Cele patru puștoaice extrem de talentate, care au trecut de audiții individual, au exersat și au făcut eforturi pentru ca totul să meargă bine în Bootcamp, deși distanța le-a pus și piedici. ”A fost foarte bine și asta în doar două săptămâni de lucru”, a spus Carla’s Dreams, care a considerat că cele patru puștoaice s-au descurcat mai bine decât fetele din trupa Random.

Așadar, Andreea Alupei s-a văzut nevoită și în acest sezon să se ridice de pe un scaun ocupat în Bootcamp, însă dacă anul trecut acest lucru a fost posibil doar cu scene și proteste vehemente, de această dată ea a avut un comportament complet diferit: ”Se vede că, într-adevăr te-ai schimbat, felicitări!”, i-a spus Carla’s Dreams.

Trupa Flashback este formată din trei concurenți care au mai fost pe scena ”X Factor”. Max Fall, Ștefan Condrea și Danil Murzac s-au apropiat într-un timp foarte scurt și și-au descoperit compatibilitățile muzicale, chiar dacă repetițiile au fost foarte puține. Experiența oferită de ei însă a fost una asemănătoare unei trupe aflate în concert, ceea ce a atras laudele celor patru jurați. ”Voi ați venit cu ceva nou și experimental și sună frumos și profesionist și european, dar voi sunteți foarte riscanți. Și eu ador riscurile, bine ați venit la X Factor!”, a mărturisit Carla’s Dreams, care apoi a decis ca băieții să ia locul lui celor doi italieni din grupul Daudia.

Valeria Pașa, din Chișinău, italianca Francesca Cancelieri și bucovineanca Bianca Sumanariu, cele trei fete din țări diferite, au acceptat să formeze trupa Dream Girls. Cu un look nou, sexy și voci pe măsură, cele trei fete au avut o prestație impresionantă, chiar dacă distanța le-a permis să facă doar două repetiții înainte. ”Nu mă așteptam la asemenea rezultat, dar am fost impresionat de voi toți. Unicul lucru care mă deranjează este că voi v-ați putea certa ușor și eu aș vrea să semnăm un act în acest sens și că, dacă ocupați un scaun, voi rămâneți împreună până la final”, a glumit Carla’s Dreams. Ca urmare Valeria, Francesca și Bianca au ocupat locul altor fete, dar ceva mai mici decât ele – X Fusion. ”Fetele mici au făcut un efort enorm, una a venit din Italia, iar ele nu au trecut, este cel mai mare regret al meu. M-am implicat emoțional pentru că îmi dau seama cât costa asta la vârsta lor. Dacă aș fi avut mai mult timp să lucrez cu ele le-aș fi păstrat în Bootcamp”, a mărturisit juratul X Factor.

Astfel, Carla’s Dreams, juratul care a câștigat sezonul al șaselea, va avea în această seară patru trupe din care trebuie să aleagă, iar acestea se vor duela după cum urmează: Ad Libitum – Flashback și 18.27 – Dream Girls.

Astfel, Delia, Horia Brenciu, Ștefan Bănică jr și Carla’s Dreams au ales componența perechilor care vor intra la Dueluri, astăzi, 8 decembrie, de la ora 21.15, pe Antena 1. Doar jumătate dintre aceștia vor trece în etapa următoare, cea a galelor live.

Lor li se adaugă și un concurent surpriză pe care telespectatorii l-au votat pe parcursul edițiilor. ”Finalistul publicului” va fi aflat abia în etapa galelor live, iar dacă acesta este unul dintre cei 8 finaliști, se califică în etapa aalelor următorul clasat.

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Show este oferit de partenerul Orange, live, si pe aplicatia XFactor de iOS si Android!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .

Nu pierde cele mai tari editii X Factor! Le poti urmări LIVE oricand pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!