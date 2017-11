Câte emoţii şi ce voce! Dragoş Alecsa a venit de pe MARTE direct pe scena X Factor. Brenciu: "Eşti unul dintre cei mai talentaţi tineri"

Dragoş Lucian Alecsa este din Oneşti... sau de pe Marte?! Dar ce mai contează?! Cu multe, dar muuulte emoţii şi cu speranţa că va reuşi să treacă peste, adolescentul nostru păşeşte pe scena "X Factor"

"Sunt foarte emotiv, aşa că sper să fie OK pe scenă. Toţi mi-au zis să mă simt ca la propriul meu concert aici şi să mă destind", spune Lucian. Promite juraţilor că o să fie bine şi începe să cânte " There's Nothing Holdin' Me Back" de la Shawn Mendes.

Horia: "Eşti unul dintre cei mai talentaţi tineri de la X Factor, bravo!". Şi Carla's Dreams îl laudă: "Ai avut dreptate, mi-a plăcut tare mult".

Tânărul nostru pleacă acasă cu patru de "Da".

