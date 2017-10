Ce apariţie! Keki, Florin Chechișan, primul cântăreţ pe tocuri din România, a venit la X Factor. Ştefan: “Nu am înţeles legătura dintre vestimentaţie şi piesă”

Dispărut pentru o perioadă de pe scenele din România, Keki, primul cântăreț pe tocuri din țara noastră, a venit la X Factor, spre uimirea juraţilor

Florin Chechișan sau Keki, după numele de scenă, are 29 de ani și s-a născut la Baia Mare. La vârsta de 18 ani s-a mutat în București, pentru a studia la facultate, însă a renunțat după doi ani. A continuat însă să lucreze pentru a-și permite să se întrețină și să poată să se lanseze în muzică.

Cu toate acestea, Keki a reușit să devină cunoscut mai degrabă datorită aparițiilor sale extravagante. Acesta a fost primul cântăreț din România care a purtat tocuri, robe sau chiar rochii.

”Tocurile sunt un artificiu de imagine, așa cum Ștefan are chitara, Carla’s Dreams are masca, așa cum Horia Brenciu este ca un ursuleț pe scenă . Deși am această imagine controversată, aceasta este prima mea apariție pe o scenă atât de mare”, spune Keki.

Pentru audiţii a pregătit piesa juratului nostru "Până la sânge", dar fără noroc. "Eşti interesant ca apariţie, dar a fost fals şi aritmic", îi spune Carla's Dreams.

