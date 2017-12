Ce duel, ce moment! Salvatore Pierluca şi Alin Buruiană au ridicat publicul şi juraţii în picioare: "Bravo, băieţi, bravo!"

Salvatore Pierluca, tânărul de 23 de ani din Italia, care a ajuns în România datorită unui bănuț românesc găsit întâmplător în buzunar, a mărturisit de la început că se simte norocos.

Cum semnele l-au îndrumat până aici, italianul îndrăznește să viseze chiar și mai departe. ”Cred că a fost destinul care m-a adus aici. Pentru mine, X Factor e o provocare, o ocazie care m-ar putea ajuta să îmi găsesc adevărata meserie, așa că aș vrea să ajung până în finală”, a povestit tânărul, care a mai făcut un pas în drumul său către finală, ajungând în Bootcamp.

Și pentru că el rămăsese singura speranță a Italiei în echipa lui Ștefan Bănică, Salvatore a reușit să se salveze și să continue cursa pentru marele premiu. "Sunt foarte mulţumit că am reuşit să trec de Bootcamp şi îmi doresc să nu se încheie totul aici".

Pentru seara duelurilor, Pierluca a ales piesa lui Sam Smith, "Spectre".

Are 22 de ani, vine din Arad şi este un “vulcan gata să erupă”! Alin Buruiană este, fără nicio îndoială, unul dintre cei mai buni concurenţi din istoria “X Factor”. “Sunt o fire boemă, amuzantă, îmi place să gândesc pozitiv şi sunt mândru de vocea mea”, îşi începe Alin Buruiană prezentarea, nerăbdător fiind să urce pe scena de la “X Factor”.

„Orice cânt și orice voi cânta în viitor o fac doar cu gândul la tatăl meu. De aceea, de fiecare dată când urc pe scenă mă uit spre cer și îi cânt tatălui meu”, a mărturisit Alin, care a reuşit să treacă de primele două etape de la X Factor.

"Eu am, în general, o doză foarte mare de curaj. Am îndrăznit să vin la aceasta competiţie. A fost foarte stresant la Bootcamp pentru că am fost primul aşezat şi mă aşteptam să fiu ridicat în orice secundă. Ştefan m-a pus în duel cu Pierluca pentru ca astfel m-a obligat să dau mai mult. Mi-aş fi dorit să fie oricine altcineva", spune Alin care a pregătit piesa "Copacul". Ce moment!

