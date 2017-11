Concurentul care l-a enervat pe Horia Brenciu: "Sunt foarte dezamăgit, nu se poate aşa ceva". Daniel Pascu, cel mai "safe" moment de la X Factor

Daniel Pascu are 31 de ani, vine din Hunedoara şi a lucrat 7 ani ca solist pe un vas de croazieră. În această seară, însă, a venit la X Factor pentru că îşi doreşte mai mult

"Am mare încredere în mine, mă simt pregătit şi cred că o să iau patru de "Da"", spune Daniel înainte de a intra pe scenă. Pentru audiţii a ales "Go Johnny Go" de la Chuck Berry, însă nu prea i-a ieşit.

Experiența sa însă nu a fost chiar ce căutau Delia, Horia Brenciu, Ștefan Bănică și Carla’s Dreams: "Ai avut cel mai safe moment de până acum la X Factor. Sunt foarte dezamăgit, nu se poate aşa ceva", îi reproşează Horia concurentului nostru.

"Ai venit de parcă suntem o turmă de proşti", spune şi Carla's Dreams.

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Show este oferit de partenerul Orange, live, si pe aplicatia XFactor de iOS si Android!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .

Nu pierde cele mai tari editii X Factor! Le poti urmări LIVE oricand pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!