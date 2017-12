CONFRUNTAREA TITANILOR a început la X Factor! Jeremy Ragsdale şi Vlad Gliga au făcut SHOW la X Factor: "Sunteţi o revelaţie!"

Vlad Gliga un tânăr de 28 de ani din Cluj-Napoca, care provine dintr-o familie în care muzica este tradiție, a ajuns în Bootcamp cu puțin noroc. Fiind al 11-lea selectat în grupa de peste 24 de ani,Vlad era, așadar, pe lista de rezerve.

Norocul său a fost că cel de-al zecelea concurent nu a mai putut venit la București pentru a participa la Bootcamp, astfel că a fost sunat următorul pe listă, Vlad Gliga, care a acceptat provocarea de a se urca în primul avion și de a zbura de la Cluj-Napoca direct pe scena plină de emoții, în Bootcamp. Din fericire, scena nu îi este străină, chiar dacă lucrează ca asistent manager în timpul zilei.

"Am ajuns repede, am intrat în platou. Toţi trăgeau de mine. Totul a fost într-o priză constantă. Eram ca un ştecher şi priză era lumea. Tind să cred că va fi o concurenţă mare şi sper să fac faţă", mărturisea tânărul, care a reuşit să treacă cu brio şi de Bootcamp.

"Am picat din cer în Bootcamp. Din păcate, nu a fost un feedback plăcut din partea colegilor şi a juraţilor. Am ajuns în echipa lui Horia printr-un noroc şi datorită talentului meu. Nu îmi este frică de Jeremy, este o provocare", spune Vlad care a pregătit o melodie de la Robbie Williams - "Love My Life".

Jeremy Ragsdale este un profesor de canto din SUA, care s-a îndrăgostit de țara noastră în luna aprilie, iar de atunci a venit de mai multe ori în vizită.

Reprezentația sa, recompensată în unanimitate cu DA, se pare că l-a ajutat să devină rapid cunoscut în toată România. ”De când așteptam! Ai cântat excepțional!”, a izbucnit Bănică jr la finalul melodiei ”I put a spell on you”.

”S-ar putea ca tu să fii câștigătorul X Factor de anul acesta!”, a mai apucat să spună și Carla’s Dreams, înainte ca jurații să se alăture lui Jeremy pe scenă pentru a cânta alături de acesta, acompaniați la pian de către Ștefan Bănică jr., in auditii.

A reuşit, aşa cum era de aşteptat, să treacă şi de Bootcamp, ajungând la duel cu Vlad Gliga: "Are o alură puternică, remarcabilă. Arată mult mai bine decât bine şi cred că balansează mai bine vocea şi prezenţa. Trebuie să fiu foarte atent".

Pentru duel, Jeremy a făcut o alegere neaşteptată: "Rolling în the Deep" de la Adele. A ieşit, desigur, SHOW!

