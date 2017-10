De la Operă, Conservator sau din frizerie, ”X Factor” adună cei mai talentați concurenți

Noi concurenți de excepție au urcat pe scena ”X Factor”, vineri seara, iar talentul lor s-a dovedit a fi cu totul special, indiferent că tinerii concurenți își petrec viața de zi cu zi lucrând la Operă, într-o frizerie sau studiind la Conservator.

Toți îmbrăcați în costume elegante, impozanți și cu voci grave, Tiberiu Simu, Sergiu Coltan, Vlad Morar și Cristian Ignuța, cei patru tineri care formează grupul Ad Libitum, au schimbat pentru o seară scena Operei cu cea a show-ului ”X Factor” și bine au făcut. Varianta lor de interpretare a melodiei ”Copacul” i-a ridicat în picioare pentru aplauze chiar și pe cei patru jurați ai emisiunii. ”Sunteți primul grup din țară care are prestanță, are forță, care știe ce cântă, care arată foarte bine și cred și sper ca publicul să vă voteze să ajungeți până în finală”, le-a mărturisit Horia Brenciu, aprobat și de colegii săi, astfel că Ad Libitum s-a întors acasă cu patru de DA.

Hotărâtă pe ea și pregătită să facă față momentului, același rezultat l-a avut și Bianca Sumanariu, o bucovineancă strămutată în București pentru a-și îndeplini visul de a studia Conservatorul. La doar 20 de ani, cu 12 ani de studiu al vioarei în spate, Bianca i-a convins pe jurați că locul ei este pe scena ”X Factor”, deși Delia, Horia Brenciu, Ștefan Bănică jr și Carla’s Dreams au fost cu toții de acord că ar avea mari șanse de succes și la un concurs de frumusețe.

Maria Ciorici a bătut drumul de la Chișinău cu un țel precis pe scena ”X Factor”: ”Vin aici nu chiar ca să iau trofeul, ci pentru că vreau să vorbesc mai de-aproape cu Carla’s Dreams pentru că eu scriu și versuri. Pe noi ne leagă creația, sunt inspirată din creația lui. I-am și trimis la un moment dat o poezie și mi-a și răspuns, mi-a spus că e impresionat”, a povestit Maria, care apoi i-a și recitat câteva versuri lui Carla’s Dreams și i-a cerut și o îmbrățișare idolului său înainte de a începe să cânte.

Carla i-a explicat însă că nu poate da un vot pozitiv pentru că nu ar vrea să fie considerat subiectiv, așa că Maria a primit doar trei de DA pentru momentul său de muzică populară.

Alexandra Crăescu este o cântăreață cunoscută în lumea artistică de mai mulți ani, iar anul acesta a ajuns chiar și în semifinala Eurovision România, însă tânăra nu este încă pe deplin mulțumită de performanțele sale. ”Eu sunt… cunoscuta necunoscută. Sunt undeva în spate, se știe de mine, dar atât. Anul acesta mi-am luat inima în dinți și am zis să vin la <X Factor> și… să câștig!”, a povestit amuzată Alexandra.

Cântăreața a colaborat până acum cu nume mari din industria muzicală din România, de la Direcția 5 la Proconsul sau Paula Seling și chiar și cu Ștefan Bănică jr. De altfel, cei doi colaborează de aproape cinci ani, însă Alexandra nu i-a spus acestuia că a decis să se înscrie la audițiile ”X Factor”. ”Cu Ștefan am începul colaborarea în urmă cu cinci ani, ca backing vocal, dar nu știe că am venit aici, cred că o să aibă un șoc”, a mărturisit Alexandra.

Iar reacția lui Ștefan Bănică jr a fost una pe măsură, acesta ținând să lămurească lucrurile încă de la început: ”Am cântat împreună niște ani buni, eu nu am să fiu subiectiv în această seară. Pe mine poți să mă surprinzi doar prin alegerea repertoriului”, a declarat juratul ”X Factor”. Iar Alexandra a reușit să îi surprindă pe toți cei prezenți cu prestația sa, așa că a strâns toate voturile juraților. Mai mult, Delia s-a arătat încrezătoare că Alexandra nu va avea o problemă să ajungă până cel puțin în galele live.

După ce anul trecut Olga Verbițchi a trăit pe propria piele emoțiile de pe scena ”X Factor”, vineri seara, câștigătoarea sezonului 6 al emisiunii a avut parte din nou de senzații tari. De această dată, Olga a avut emoții nu pentru ea, ci pentru o prietenă cântăreață din Italia. Olga și Federica Russo Ebiwua s-au întâlnit întâmplător la un concurs de muzică, s-au împrietenit, iar de atunci s-au tot întâlnit la diverse competiții.

Trecută prin experiența ”X Factor”, anul acesta Olga a încurajat-o pe amica ei să apară în fața celor patru jurați. ”Am cântat ultima dată împreună la un concurs la Iași, iar atunci Olga m-a încurajat să vin la <X Factor>. Mi-a spus că pentru ea a fost ca o mare familie”, a povestit Federica sau ”Tina Turner mic copil”, așa cum a botezat-o Horia Brenciu. Iar instinctul Olgăi a fost unul bun: Federica a primit toate cele patru voturi ale juraților, dar și cuvinte de laudă. ”A fost foarte bine, aproape superb”, i-a spus Carla’s Dreams.

Ștefan Condrea a revenit la ”X Factor” după ce în urmă cu trei ani a ajuns chiar până în galele live alături de o altă concurentă. Cei doi au format împreună trupa Contrast, în echipa Deliei. După emisiune, Ștefan a fost supărat că nu a continuat să facă muzică, mai ales că ”Leapșa”, singura piesă pe care a scos-o după participarea sa din 2014, a fost foarte apreciată de internauți.

De această data însă, Ștefan s-a reinventat și, pe lângă calitățile sale vocale, a învățat să facă și beatbox așa că a pus în scenă un număr cu adevărat special.

”Vreau să îți fac o propunere – pentru prima piesă pe care vrei să o scoți, își pun la dispoziție studioul meu, în mod gratuit”, i-a promis Horia Brenciu, încântat de ceea ce a auzit. La fel de uimiți au fost și Delia, Ștefan Bănică jr și Carla’s Dreams, astfel că Ștefan a strâns toate voturile și a trecut în etapa următoare.

Cât despre Mark McKee, un american stabilit în urmă cu 11 ani în România, X Factor a reprezentat o experiență de viață. Mark a cunoscut o româncă pe vremea în care încă mai locuia în SUA, iar după ce au divorțat, a decis să se mute la Alba Iulia, unde locuiau fosta sa soție și fiul lor, pentru a fi mai aproape de ei. Între timp, McKee s-a recăsătorit tot cu o româncă, au împreună un fiu și a reușit chiar să își pună pe picioare propria afacere.

”Am început să cânt la duș, când eram mic, apoi am avut o trupă, dar am venit la X Factor ca să le arăt copiilor mei că sunt mai mult decât un spălător de geamuri și că nu trebuie să îți fie teamă că vei avea succes sau că vei eșua, e important să încerci să faci ceea ce îți place”, a povestit americanul care și lucrează la firma sa de curățat geamuri, ceea ce în urmă cu un an a fost la un pas de a-l costa viața. Mark a căzut de la etaj și a avut nevoie de două luni de spitalizare după ce a suferit 18 fracturi și i-a fost scoasă splina.

Curajul său i-au câștigat voturile Deliei și cel al lui Horia Brenciu și, chiar dacă nu a fost suficient pentru a trece mai departe, Mark a fost fericit pentru experiența trăită.

Andrei Puică, de departe unul dintre cei mai surprinzători concurenți din această ediție, a reușit să fure voturile tuturor juraților, deși cu toții au fost de acord că tânărul de 18 ani nu e chiar cea mai bună voce din concurs. ”Îmi place foarte mult, iar de cântat… dansezi fenomenal!”, a rezumat Delia prestația lui Puică.

”Când a venit la mine în jurul scaunului, a mers apoi la public și i-a cerut să cânte, iar aceștia instantaneu au reacționat, a fost clar că e făcut pentru așa ceva! Puică înseamnă X Factor!”, a concluzionat și Horia Brenciu, recunoscând energia tânărului Puică.

Andra Boștină a venit cu atitudinea potrivită, încrezătoare în forțele ei, dar se pare că cele șase luni de când a început să ia lecții de canto nu au ajutat-o suficient. ”Atât de rău e, că parcă nu mai aud armonia”, a spus Delia dezamăgită, înainte ca adolescenta de 17 ani să afle că a primit patru voturi de NU.

Cât despre Marcela Iovi, deși nu a reușit să treacă în etapa următoare, fata de 15 ani din Arad a reușit să îi surprindă pe jurați cu o variantă diferită a melodiei ”Despacito”. ”Piesa este foarte prietenoasă melodic, dar pe mine m-ai pierdut la jumătate. Nu te lăsa de muzică, indiferent că ești acasă, în tractor sau la școală”, a sfătuit-o Carla’s Dreams pe Marcela.

De la o frizerie din București a sosit pe scena ”X Factor” și a fost foarte bine primit Cristian Scutaru, despre care tot Carla’s Dreams a avut numai cuvinte frumoase. ”În cursul ultimilor ani am avut ocazia să lucrez cu mulți artiști în studio și pot să își spun că tu ai fi un cadou pentru un producător”, i-a spus artistul lui Cristian, care a recunoscut că trăiește cu muzică, ”dar am o meserie din care câștig bani”. La vârsta de 39 de ani, Cristian a primit ocazia de a trece în etapa următoare cu sprijinul tuturor celor patru jurați.

