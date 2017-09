De la taraba cu legume din piaţă, direct pe scenă “X Factor”. Marian Tănase sau cel mai mare fan Julio Iglesias a făcut show: “Altul nu există pentru mine. Am lăsat sapa acasă şi am luat microfonul”

Domnul Tănase Marian are 53 de ani şi este agricultor în Giurgiu. A, să nu uităm!, cel mai mare fan Julio Iglesias în viaţă

“De meserie sunt agricultor şi cânt de la vârsta de 4 ani, atunci am vrut să intru în radio, la propriu. Şi pe câmp cânt, nu e vacă mai distrată că a mea”, povesteşte concurentul nostru.

Incredibilul apare atunci când Marian spune că este cel mai mare fan al lui Julio Iglesias: “Îmi place foarte mult, este un cântăreţ cu capul pe umeri. Melodia mea preferată este “Milonnga Sentimental”. Am venit la X Factor să devin celebru şi unicat, să se vorbească săptămâni la rând despre mine. Am lăsat sapa acasă şi am luat microfonul”.

Pentru preselecţii a ales piesa “Baila Morena”: “Este o melodia exagerat de grea şi vreau să îmi dovedesc mie că pot să o cânt”.

Surprinzător sau nu, agricultorul nostru a primit patru de “DA”!

