De pe străzile Centrului Vechi a ajuns la X Factor! Povestea lui "Elvis de pe Cheiul Dâmboviţei". Romulus Țîrdea: "Visam să cânt pe scene mari. E greu, dar am speranţa că va fi mai bine"

Romulus Ţîrdea este omul care îşi întreţine familia cu ajutorul pasiunii sale. Acesta a concurat la "X Factor". Povestea sa de viaţă este emoţionantă, iar ideea de a fi artist urban reprezintă un sacrificiu pe care îl face pentru familia sa

Chitara este pasiunea care i-a dat putere să treacă peste momentele dificile din viață, iar glasul său este aliatul perfect în cursa pentru un loc în bootcamp.

"Este vorba de pasiunea mea. Trebuie să-mi cresc copilaşii. Cred că e şi un lucru bun pentru oameni. Am început de fapt cu imaginea mea la metrou, activitatea mea muzicală. După care, am trecut în stradă. Îmi plăcea ce fac, visam să ajung pe scenă. Nu a fost să fie. E greu, dar ştiu că Dumnezeu e bun. Am speranţa că va şi mai bine. ", a spus Romulus Ţîrdea, concurent la "X Factor".

Romulus Ţîrdea a fost pe scena de la "X Factor " şi a interpretat o melodie de la Elvis Presley - ”You Gave Me a Mountain”.



