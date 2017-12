Delia, jurata „X Factor”, a renunțat la cântări de Crăciun. Ce va face vedeta pe 25 decembrie

Delia, jurata „X Factor”, a renunțat la cântări de Crăciun. Tocmai ca să poată să stea alături de cei dragi şi mai ales alături de sora ei, care trebuie să nască o fetiţă.

Delia este şi o femeie cu suflet de copil, care a împodobit deja bradul şi care visează să-l întâlnească, într-o zi, pe cel care aduce daruri. „Eu cred în Mos Crăciun și o sa merg să îl vizitez în Laponia, dar nu acum. Cândva, la anul!”, a spus jurata X Factor.

Acum vrea să petreacă timp cât mai mult cu familia. Mai ales pentru că sora ei trebuie să nască din moment în moment. Oana va aduce pe lume o fetiţă, căreia Delia nu îi va fi doar mătuşă, ci şi naşă de botez. În plus, soacra artistei îi aşteaptă pe toţi cu mese îmbelşugate.

„Este următorul meu traget, pe care vreau să îl ating anul care vine sau poate pe toată viaţa, mi-ar plăcea să am ambiţia şi să am forţa să pot să duc o viaţă mult mai sănătoasă, din punct de vedere alimentar. Îmi dau seama că prin asta ne menţinem sănătoşi cu adevărat” , a mai spus Delia. Ca la fiecare început de an, pleacă într-o vacanţă exotică alături de soţul ei.

„Cred ca pe 2-3 ianaurie o zbughim un pic in lume, prima oara in Asia, el stie ca se ocupa de organizare, 2 saptamani in Asia, apoi ne intoarcem, o perioada de 3-4 zile in Bucuresti şi iar plecăm

Avem de ales intre India cu nu stiu ce zone sau Africa, cu safari si ceva aventuri, triburi, Madagascar. Eu vreau sa vad foarte multe locuri si o vacanta cu aventuri, fara pauza, fara stat pe sezlong, sa imi iau rucsacul in spate si sa fluiera si gesticuleaza cu sensul de a pleca departe”, a completat Delia.

Jeremy Ragsdale a fost desemnat de telespectatori câştigătorul celui de-al şaptelea sezon al show-ului „X Factor“ şi al premiului în valoare de 100.000 de euro. Dacă vreți și voi să vă înscrieți la preselecțiile următorului sezon X FACTOR, nu ezitați! Puteți fi la un pas de succes!

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Show este oferit de partenerul Orange, live, si pe aplicatia XFactor de iOS si Android!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .

Nu pierde cele mai tari editii X Factor! Le poti urmări LIVE oricand pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!