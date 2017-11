Din centrul de plasament pe marea scenă X Factor! „Atunci când emoțiile nu sunt constructive, îți dau un soi de încrâncenare de care trebuie să scapi”

Sebastian Hădărean are 19 ani și este absolvent al unui liceu sportiv, a făcut mulți ani judo și handbal, însă cea mai mare pasiune a sa este muzica, iar aceasta îi folosește și pentru a-i vindeca rănile sufletești. Sebastian, care de la vârsta de zece ani locuiește în plasament, are nu mai puțin de 24 de frați prin alianță, însă are o relație apropiată cu toți.