Doi foşti concurenţi X FACTOR ne vor reprezenta la Eurovision! Cine sunt ILINCA şi ALEX FLOREA: atitudine fresh şi voci excepţionale

Ilinca şi Alex Florea au câştigat finala selecţiei naţionale a Eurovision 2017, după votul telespectatorilor, cu piesa "Yodel It!", compoziţie a lui Mihai Alexandru, şi vor reprezenta România la competiţia cântecului european de la Kiev.

Piesa a primit 10.377 de voturi de la public în timpul celor 60 de minute alocate televotingului la Selecţia Naţională Eurovision. Yodel it!" este un mix energic de elemente pop, hip hop, yodeling, cu influențe rock. Compusă de Mihai Alexandru, compozitor cu un istoric de 10 prezențe în finala Eurovision România, piesa "Yodel it!" are versuri semnate de textiera Alexandra Niculae. Pe locul al doilea s-a clasat MIHAI cu piesa „I Won’t Surrender”, care a obţinut 5.201 voturi.

ILINCA - Tânăra în vârstă de 18 ani provine dintr-o familie de muzicieni din Cluj şi studiază muzica de la 7 ani. A participat la festivaluri prin ţară şi treptat au apărut şi rezultatele. La 14 ani a concurat la X Factor, ca membră a unei trupe de patru fete - Quattro, ajungând până în galele live. Se întâmpla în anul 2013.

“Eu sunt a 12-a şi trebuie să mă pregătesc pentru BAC şi admitere şi desigur voi continua să îmi urmez visul, acela de a ajunge un artist internaţional. Sper să îmi lansez şi câteva single-uri anul acesta”, a declarat Ilinca.

ALEX FLOREA - Constănţeanul în vârstă de 25 de ani a început să cânte de la vârsta de 16 ani. Mihai Trăistariu l-a îndreptat atunci către o şcoală de muzică şi apoi către festivaluri. În prezent, Alex este masterand al Facultăţii de Arte, Secţia Teatru a Universităţii Ovidius Constanţa. Tot în 2014, artistul şi-a încercat norocul la X Factor, fiind rivalul fratelui său.

Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finală pe 13 mai.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .