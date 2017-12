Duelul LEOAICELOR şi al puştilor! Dream Girls şi trupa 18.27 i-au lăsat mască pe juraţi: “Nu ne aşteptam la aşa ceva”

18.27, după ora la care s-au gândit la un nume de trupă, se numește grupul format din Răzvan Șurche, un barman de 21 de ani din București, Teodor Danci fost concurent ”Next Star”, Antonio Pican, din Moreni, și Dragoș Alecsa, din Onești.

"Ne-au pus împreună pentru că sunem prea buni separat şi ne distrugeam unul pe altul, aşa că ne-au unit forţele. Trebuie să câştigăm acest concurs", spune Dragoş încrezător în trupă în care a intrat de curând. Pentru Bootcamp, cei patru adolescenţi au ales piesa "Beggin" de la Madcom şi a ieşit cum nu se putea mai bine, motiv pentru care Carla's a decis să îi păstreze pentru duel.

"A fost cel mai tensionat moment din viaţa noastră. Acum ne-am dat seama că le-am zis fetelor de la Dream Girls ca o să le batem înainte să ştim că o să picăm cu ele de duel. Şi credem că suntem mai buni decât ele", spun băieţii de la 18.27. Au ales piesa "Human" de la Rag'n'Bone Man.

Dream Girls, toate majore, este formată din Valeria Pașa, din Chișinău, italianca Francesca Cancelieri și bucovineanca Bianca Sumanariu. Deși provin din trei țări diferite, fetele au acceptat să facă echipă, astfel că nu s-au dat în spate când a venit vorba de repetiții.

"Ne înţelegem foarte bine, în ciuda diferenţelor culturale. Ne-am obişnuit foarte repede una cu cealaltă. Francesca ne învaţă limba italiană, noi o învăţăm română", spun cele trei tinere.

"Fetele mele arată foarte bine, dar asta e doar un bonus. Eu le recomand să nu fie foarte sexy", spune Carla's despre trupa lui. Cele trei au ales piesa "Little Me" de la trupa Little Mix şi şi-au cucerit mentorul.

"Nu ne vine să credem că am picat cu ei la duel, o să fie foarte greu. Erau preferaţii noştri. Dar suntem puternice împreună", spun şi frumoasele noastre concurente, care au ales pentru dueluri o piesă de la celebra Beyonce - "Single Ladies".

"Alegerea mi s-a părut mai inspirată la băieţi decât la fete. Dar am înţeles şi de ce: aveau nevoie de atitudine şi pentru a arăta într-un fel anume", spune Carla's.

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Show este oferit de partenerul Orange, live, si pe aplicatia XFactor de iOS si Android!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .

Nu pierde cele mai tari editii X Factor! Le poti urmări LIVE oricand pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!