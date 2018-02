După ”X Factor”, Pierluca Salvatore vrea să devină cunoscut și în industria modei! Jurații s-au apucat și ei, deja, de noi căutări. START CASTING!

Relaxat, îmbrăcat lejer și mereu cu o pălărie purtată ștrengărește, Pierluca Salvatore a câștigat simpatia românilor, dar și a juraților ”X Factor” în cel de-al șaptelea sezon și a ajuns până în galele live. Pentru anul acesta, italianul vrea să continue să cânte în România și le-a pregătit admiratorilor săi și o mică surpriză: își va pune amprenta și pe o colecție de haine.

”Am creat acest brand pentru că sunt pasionat de modă. Acum, mai ales datorită carierei mele muzicale, am ocazia să îmi exprim și viziunea în acest domeniu. Deocamdată lucrez la o colecție de tricouri și una de căciuli, pentru care eu am desenat conceptul, iar de execuție se ocupă o fabrică din Italia. Sper că vor fi gata pentru a le putea prezenta și admiratorilor mei din România în curând, când plănuiesc să vin să susțin și un concert”, a povestit Pierluca.

În acest timp, Jurații Delia, Horia Brenciu, Carla’s Dreams și Ștefan Bănică au început deja căutările pentru a descoperi cine va fi câștigătorul sezonului cu numărul 8 al emisiunii ”X Factor România”.

Toți cei interesați se pot înscrie pe http://casting.a1.ro/xfactor/, apoi aceștia sunt selectați de o echipă de specialiști, care au în vedere calitățile lor artistice. Doar cei selectați ajung apoi în prima etapă oficială a audițiilor, care au loc în mai multe orașe din toată România, dar și la Chișinău.

În cel de-al șaptelea sezon, echipa Horia Brenciu a reușit să cucerească pentru a doua oară marele premiu ”X Factor” după ce în 2013 a câștigat Florin Ristei, discipolul Deliei, în 2014 Horia Brenciu și Adina Răducan au plecat acasă cu trofeul, în 2015 a fost rândul elevului lui Ștefan Bănică, Florin Răduță, iar în 2016 Carla’s Dreams a descoperit ”factorul X” în Olga Verbițchi.

