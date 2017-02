E oficial! Olga Verbițchi va avea un frățior. Cum a primit câştigătoarea "X Factor" marea veste, Factorul X se va transmite, oare, în familie?

Carismatica și talentata Olga Verbițchi, câștigătoarea X Factor România, va avea un frăţior! Nu, nu este nicio farsă, anunţul fiind făcut chiar de mama artistei pentru o publicaţie din Republica Moldova!

16 ani, da, atât o va despărţi pe Olguţa de mezinul familiei, care va veni pe lume în aproximativ şase luni. Factorul X se va transmite, oare, în familie?

„Vestea cea mare a venit atunci când ne așteptam mai puțin. Mi-am dat seama că sunt însărcinată la un termen destul de mare. De fapt, a fost o sarcină neplanificată. Prima care a observat anumite schimbări a fost chiar Olga. Eu nu sunt o persoană pofticioasă, foarte rar îi spun soțului să îmi cumpere ceva. Într-o zi, însă mi s-a făcut poftă de nuci, iar Olga m-a întrebat: „Mama, nu cumva ești însărcinată?”. Ulterior, am făcut un control și mi-au confirmat sarcina de 13 săptămâni”, a declarat Ludmila Verbițchi pentru ea.md.

Ludmila Verbițchi le va dărui fetițelor sale un frățior, iar micuţul este aşteptat cu mare nerăbdare de toată familia. Olga Verbițchi mai are două surioare: Ilinca, de 4 ani și Victoria, de 12 ani, bolnavă.

„Vom avea un băiețel. Atunci când am aflat, am trăit niște emoții deosebite de fericire, bucurie, dar, în același timp nu eram sigură de puterile mele. Totul s-a întâmplat în luna noiembrie, perioadă în care Olga participa la X Factor, iar noi, părinții făceam foarte multe drumuri spre București. Cu ajutorul Domnului, însă am ajuns la 28 de săptămâni”, a adăugat mama Olgăi.

Olga a devenit câștigătoarea marelui premui de la „X Factor”, la sfârșitul lunii decembrie a anului 2016. Pe lângă admirația unei întregi țări, Olguța a primit și 100.000 de euro.

Bravo, Olga! Suntem din nou mândri de tine!

