Fără cârje de data asta, cu emoţii la purtător şi o interpretare caldă. Denisa şi Rebeca, un duo minunat: "A fost aproape perfect"

Surorile Denisa și Rebeca au intrat în competiția ”X Factor” ca o echipă, astfel că au ajuns automat în grupa trupelor.

La audiții, Rebeca a urcat pe scenă sprijinită de o pereche de cârje și le-a povestit celor prezenți că este încă în perioada de recuperare după o serie lungă de intervenții medicale.

”Sunt operată la ambele picioare, am avut oasele deplasate. Mi-au fost greșite niște proceduri în România. Am fost operată în Austria în această vară, am opt șuruburi acum”, a spus aceasta. ”Sunteți foarte puternice și frumoase și vă completați foarte bine”, a apreciat Horia Brenciu, iar prestația lor a fost premiată cu trei voturi pozitive.

"Am fost foarte bucuroase când am aflat că am intrat în Bootcamp. Avem foarte mari emoţii. Nu ştim cum o să fie, dacă o să le placă juraţilor. Sperăm să fie bine", spun cele două surori, care au pregătit melodia "Million Reasons" a celebrei Lady Gaga.

"A fost aproape perfect, bravo!", le laudă Ştefan. "Au fost imperfecţiuni şi scăpări, aşa că nu vă pot oferi un scaun, îmi pare rău", spune Carla's Dreams.

