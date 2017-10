Fiul unuia dintre actorii de geniu ai României s-a întors acasă să cânte la X Factor: „Sigur nu știți, dar tatăl meu a fost... Petre Gheorghiu”

Ștefan Gheorghiu. Un nume de referință în regimul comunist pentru că aceasta era denumirea școlii superioare de partid, acolo unde au învățat meserie mulți cu greutate ai vremurilor noastre. Concurentul de la „X Factor” n-are nicio legătură cu Academia Ștefan gheorghiu, însă are o legătură foarte strânsă cu arta. Tatăl său, Petre sau Petrică Gheorghiu a fost un actor genial, distribuit în multe roluri fabuloase atât în teatru cât și în film.

Actorul Petre Gheorghiu a ales să plece din țară în anul 1987, atunci când a avut ocazia, în ciuda faptului că în România se afla pe culmile carierei. Soția sa, fostă harpistă la Filarmonica din Craiova, iar mai târziu la cea din Linz, Austria, a acceptat să facă curățenie, iar actorul a lucrat ca muncitor necalificat, apoi ca zugrav, totul pentru a le oferi celor doi copii ai lor șansa de a avea o viață mai bună.

”Cred că am trăit pe aproape toate continentele. Pentru părinții mei a fost mai greu, ei în România erau cineva… Tatăl meu era actorul Petre Gheorghiu, mama era harpistă...”, povestește Ștefan Gheorghiu, care s-a simțit în continuare atras de țara sa natală. ” Am vrut să dau la actorie în Sydney, dar tatăl meu a zis că mai bine nu, așa că am dat la inginerie chimică”, își amintește acesta cum și-a ales profesia.

Ștefan Gheorghiu a revenit în România, unde locuiește de 20 de ani împreună cu familia sa. ”Am revenit în România pentru afaceri și lucrez în imobiliare, dar am început și canto, am scris opt melodii, am scos două albume și lucrez la al treilea”, a povestit fiul actorului. Acesta vrea acum să afle și părerea unui juriu avizat, așa că s-a înscris la audițiile ”X Factor”.

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Show este oferit de partenerul Orange, live, si pe aplicatia XFactor de iOS si Android!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .

Nu pierde cele mai tari editii X Factor! Le poti urmări LIVE oricand pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!