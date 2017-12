Francesca Nicolescu este Finalistul Publicului în galele ”X Factor”

Emoțiile au culminat vineri seara pentru concurenții care au ajuns până în prima gală, dar mai ales pentru Francesca Nicolescu! Celor opt selectați de jurați li s-a adăugat vineri seara și Francesca, ea fiind concurentul care a primit cele mai multe voturi din partea publicului. Tot telespectatorii vor putea alege marele câștigător pe data de 22 decembrie, de la ora 20:00 la Antena 1, iar pânã atunci își pot susține preferatul trimițând SMS cu numele acestuia la numărul de telefon 1313 până duminică, 17 decembrie, la ora 20.00, la începutul celei de-a doua gale live.

În 2013, când obținea Premiul de Popularitate Next Star, Francesca Nicolescu avea doar 9 ani. La vârsta de 14 ani, puștoaica din Onești și-a dovedit din nou popularitate astfel că telespectatorii au trimis-o direct în gale.

”Când am aflat am foarte fericită deoarece nu mă așteptam. Practic datorită publicului mă aflu aici, de aceea le mulțumesc foarte mult. Ei nu doar m-au adus înapoi, mi-au redat încrederea în mine și o să le dovedesc că nu s-au înșelat când m-au votat”, promite Francesca Nicolescu.

Chiar dacă nu este pentru prima dată la un concurs de muzică, puștoaica de 14 ani a trecut printr-un carusel de emoții anul acesta la ”X Factor”.

”Muzica este totul pentru mine, eu fac canto de mică și am muncit foarte mult ca să ajung aici, la X Factor. Am așteptat să fac 14 ani ca să pot participa și cam tot ce fac eu are legătura cu muzica”, mărturisește Finalista Publicului.

Inițial, Francesca și-a câștigat un loc în echipa Deliei, însă în urma duelurilor, doar Alina Mocanu și Teodora Sava au trecut mai departe. ”Dacă se întâmpla ca în acea seară să fie finala, Francesca ar fi câștigat, iar asta le-am spus și celor din grupa mea”, le-a reamintit tuturor, vineri seara, Horia Brenciu, care a fost impresionat de prestația acesteia.

Cu toate acestea, competiția extrem de strânsă a făcut ca la finalul serii adolescenta să ajungă din nou la votul publicului, însă aceasta nu se descurajează: ”Cred că sensibilitatea și faptul că eu transmit suficient de mult încât să ajung la sufletul oamenilor vor fi atuurile mele. Aș vrea ca și după X Factor să continui cariera mea muzicală, ca într-un final să ajung un artist cunoscut”.

După prima gală ”X Factor” din acest sezon, Teodora Sava, Jeremy Ragsdale, Anton Banaghan și Flashback au fost salvați de jurații lor. În acest timp, Francesca Nicolescu, Alina Mocanu, Ad Libitum, Pierluca Salvatore și Katerina Biehu au intrat la votul publicului. Telespectatorii își pot susține preferatul trimițând SMS cu numele acestuia la numărul de telefon 1313 până duminică, 17 decembrie, la ora 20.00, la începutul celei de-a doua gale live.

Tot telespectatorii vor putea alege marele câștigător pe data de 22 decembrie, de la ora 20:00 la Antena 1.

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Show este oferit de partenerul Orange, live, si pe aplicatia XFactor de iOS si Android!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .

Nu pierde cele mai tari editii X Factor! Le poti urmări LIVE oricand pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!