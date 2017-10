Francesca, o copilă recomandată de... familie. Sensibilitate și talent cu carul într-o micuță de 14 ani, care i-a lăsat muți pe cei patru mușchetari din juriu!

Cea mai mică dintre concurentele serii se numește Francesca Nicolescu, are 14 ani și cântă pentru că este susținută intens de familie. Toată lumea crede în talentul său și toată lumea a împins-o către X Factor, mai ales că tatăl mezinei a amenințat-o că o va concura dacă nu se înscrie în preselecții.

Pe scenă, în fața microfonului, Francesca uită de emoții și se dezlănțuie. "Say You Won't Let Go" a lui James Arthur sună absolut fabulos din gura tinerei, care reușește să îi impresioneze pe toți cei care trebuie să ia o decizie foarte importantă.

