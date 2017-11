Grupa lui Horia Brenciu intră în Bootcamp! Concurenţii care se vor duela pentru marele premiu X Factor: "Pe tine te văd câştigător"

Delia, Horia Brenciu, Ștefan Bănică și Carla’s Dreams și-au făcut echipele pentru Bootcampul din cel de-al șaptelea sezon ”X Factor”. Joi, 30 noiembrie, de la ora 21.15, grupa de peste 24 de ani a lui Horia Brenciu intră în Bootcamp.

Fiecare jurat trebuie să aleagă cei mai buni concurenți și să îi așeze pe cele patru scaune pe care aceștia le vor avea la dispoziție pe scenă. Un concurent nu este însă salvat după ce a fost invitat să ia loc, ci poate fi oricând ridicat dacă mentorul grupei consideră că altcineva a fost mai bun, astfel că tensiunea va fi la cote maxime până în ultima clipă.

”Ca spectator-jurat în audiții și mentor în etapele următoare, provocările sunt la tot pasul. Pentru mine provocarea cea mai mare este NOUTATEA. Fără ea n-ar exista surpriza, care de fapt reprezintă unul dintre combustibilii unei emisiuni de televiziune. Că acest ferment vine de la concurenți, prin tot felul de manifestări muzicale sau de comportament, că noutatea este generată și de jurați sau chiar de prezentatori, ei bine, toate astea mă testează pur și simplu pe mine. Și manifestările mele sunt în consecință, spontane, firești, ca-n viață! Mă bucur, mă supăr, mă joc, mă entuziasmez, mă enervez, câteodată am prea multe idei, dar sub nicio formă nu caut să mint sau să-mi pun o mască. Au trecut 7 ani de când sunt jurat la concursurile de talente și cuvântul plictiseală mi-e total străin. Tot ceea ce sper este ca și în viitor să existe la fel de multe provocări care să mă modeleze ca jurat, dar în special ca om.”

Iată cine sunt membrii grupei lui Horia Brenciu:

Cristian Nistor devenea cunoscut în urmă cu 11 ani după ce a lansat piesa ”Coji de portocală”, împreună cu Simona Nae. Deși piesa încă le este cunoscută multora, numele lui Cristian are rezonanță doar în grupuri restrânse din lumea muzicală din România, spre amărăciunea sa. Astfel, deși este cunoscut în lumea muzicii din România și a fost prezent până acum în competiții precum Cerbul de Aur sau Eurovision, Cristi este descurajat de rezultate, așa că a decis să participe la audițiile ”X Factor” ca un ultim ”examen” al carierei sale. Se pare că acesta a trecut primul test, așa că acum ”studiază” pentru examenul Bootcamp-ului.

Venit din Bulgaria, unde este deja o vedetă, Georgi Simeonov a câștigat simpatia juraților și ocazia de a devenit cunoscut și în alte țări. ” În țara mea sunt cunoscut ca JJ, dar am venit la <X Factor> pentru că încerc să fac ceva mai mare decât Bulgaria. Pentru mine, muzica nu e o competiție, ea doar se întâmplă. Am avut multe concerte și interviuri în Bulgaria, dar scena <X Factor> este ceva nou pentru mine”, a povestit Georgi în audiții, iar acum acesta are o nouă șansă de a impresiona juriul și de a-și rezerva un loc în etapa Duelurilor.

Maria Gogu, zisă și Sandra, a venit la audițiile ”X Factor” împreună cu o prietenă alături de care cântă la petreceri într-un restaurant din Târgoviște. Deși ambele au trecut de proba audițiilor, doar Sandra a reușit să ajungă și în Bootcamp.

Chigbundu Michael Obinna sau, mai pe scurt, Mike Obinna s-a născut în Nigeria, iar pentru că tatăl său este episcop, și el, și cei trei frați mai mari ai săi, au crescut cu muzica de cor alături și înconjurați de multe cărți. Mike a venit în România în urmă cu mai bine de zece ani pentru a studia la Facultatea de Medicină din Timișoara, iar în prezent lucrează ca radiolog la o clinică privată. Pentru că nu este doar un medic dedicat, ci și un artist talentat, Mike intră vineri în Bootcamp, în echipă lui Horia Brenciu.

Vlad Gliga un tânăr de 28 de ani din Cluj-Napoca, care provine dintr-o familie în care muzica este tradiție, a ajuns în Bootcamp cu puțin noroc. Fiind al 11-lea selectat în grupa de peste 24 de ani,Vlad era, așadar pe lista de rezerve. Norocul său a fost că cel de-al zecelea concurent nu a mai putut venit la București pentru a participa la Bootcamp, astfel că a fost sunat următorul pe listă, Vlad Gliga. Chiar dacă pornea cu un handicap, neavând timp să se pregătească, Vlad a acceptat provocarea de a se urca în primul avion și de a zbura de la Cluj-Napoca direct pe scena plină de emoții, în Bootcamp. Din fericire, scena nu îi este străină, chiar dacă lucrează ca asistent manager în timpul zilei.

Miruna Ionescu, în vârstă de 25 de ani, care în 2013 era cunoscută în Pitești ca o cântăreață de rap, a fost atunci acuzată de trafic de droguri. De atunci, aceasta a studiat pentru a deveni psiholog terapeut și plănuiește să își deschidă un cabinet, însă între timp nu renunță la vlogging și la muzică. Cei patru jurați au apreciat prestația sa și chiar și cele 35 de tatuaje, iar Miru a trecut în etapa următoare cu 4 de DA, iar acum are ocazia de a cânta din nou pe scena ”X Factor”.

Katerina Biehu este o altă adolescentă de 16 ani din Ucraina care a plecat acasă cu patru de ”DA” și multe cuvinte de laudă. Katerina a mărturisit că se simte foarte apropiată de cultura română și că nu ar vrea să se lanseze în muzică în Ucraina, ci în țara noastră. Iar reacțiile juraților i-au dat curaj. Mai mult, Katerina a primit și o nouă șansă, aceea de continua drumul în ”X Factor”, deocamdată în etapa Bootcamp-ului.

Jeremy Ragsdale este un profesor de canto din SUA, care s-a îndrăgostit de țara noastră în luna aprilie, iar de atunci a venit de mai multe ori în vizită. Reprezentația sa, recompensată în unanimitate cu DA, se pare că îl va ajuta să devină rapid cunoscut în toată România. ”De când așteptam! Ai cântat excepțional!”, a izbucnit Bănică jr la finalul melodiei ”I put a spell on you”.

”S-ar putea ca tu să fii câștigătorul X Factor de anul acesta!”, a mai apucat să spună și Carla’s Dreams, înainte ca jurații să se alăture lui Jeremy pe scenă pentru a cânta alături de acesta, acompaniați la pian de către Ștefan Bănică jr. Rămâne de văzut dacă scena se va repeta și vinerea aceasta, când Jeremy cântă în Bootcamp.

Alexandra Crăescu este o cântăreață cunoscută în lumea artistică de mai mulți ani, iar anul acesta a ajuns chiar și în semifinala Eurovision România, însă tânăra nu este încă pe deplin mulțumită de performanțele sale. Cântăreața a colaborat până acum cu nume mari din industria muzicală din România, de la Direcția 5 la Proconsul sau Paula Seling și chiar și cu Ștefan Bănică jr. De altfel, cei doi colaborează de aproape cinci ani, însă Alexandra nu i-a spus acestuia că a decis să se înscrie la audițiile ”X Factor”. După ce a auzit-o cântând, Delia s-a arătat încrezătoare că Alexandra nu va avea o problemă să ajungă până cel puțin în galele live. Rămâne de văzut însă ce va face cântăreața în această seară, în Bootcamp.

Cristian Armando Drăgan a plecat din România în urmă cu trei ani pentru că nu reușea să își găsească de muncă, iar în prezent este angajat la o firmă de transport în Anglia, la Liverpool. Pentru șefii săi, este un român muncitor și serios, care a avansat rapid în companie, însă pe strada Church, din centrul orașului, este o vedetă în toată regula. Aceasta pentru că Armando obișnuiește ca în timpul liber să își ia chitara și să cânte pentru trecători. Coverurile sale după melodiile lui Ed Sheeran au fost atât de apreciate, încât s-au viralizat rapid pe site-urile de socializare. După ce a trecut cu multe aprecieri de etapa audițiilor, Cristian are acum ocazia de a impresiona jurațiii și în Bootcamp.

Următoarea ediție de Bootcamp va fi difuzată săptămâna viitoare! Carla’s Dreams intră în scenă joi, 7 decembrie cu grupurile de anul acesta.

Astfel, Delia, Horia Brenciu, Ștefan Bănică jr și Carla’s Dreams vor alege componența perechilor care vor intra apoi la Dueluri, vineri, pe 8 decembrie, de la ora 21.15. Doar jumătate dintre aceștia vor trece în etapa următoare, cea a Galelor Live.

Lor li se adaugă și un concurent surpriză pe care telespectatorii l-au votat pe parcursul edițiilor. ”Finalistul publicului” va fi aflat abia în etapa galelor Live, iar dacă acesta este unul dintre cei 8 finaliști, se califică în etapa Galelor următorul clasat.

