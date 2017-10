Hair-stylistul care vrea să fie cântăreţ! Cristian Scutaru, moment de zile mari la X Factor: "Bravo, bă, băiatule!"

Are 39 de ani, este din Bucureşti, trăieşte din meseria de hair-stylist şi a venit... flămând la audiţii. Doamnelor, domnişoarelor, faceţi cunoştinţă cu Scutaru Cristian

“Starea mea nu este foarte bună, sunt deshidratat şi flămând. Nu a avut cine să îmi pună nici măcar un covrig. În momentul în care mi-e foame devin irascibil. Sper să nu îmi scadă şi glicemia", spune concurentul nostru care recunoaşte că a venit la X Factor pentru a ridica publicul în picioare.

După o conversaţie savuroasă cu cei patru juraţi, Cristian începe să cânte "Dancing On My Own" de la Robyn. Cum?! Nemaipomenit, desigur!

"În ultimii ani am avut ocazia să lucrez cu mulţi artişti în studio, dar nu am avut norocul să te găsesc. Ai putea fi un cadou extraordinar pentru un producător, ai o voce foarte bună", îi spune Carla's Dreams.

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Show este oferit de partenerul Orange, live, si pe aplicatia XFactor de iOS si Android!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .

Nu pierde cele mai tari editii X Factor! Le poti urmări LIVE oricand pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!