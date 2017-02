INTERVIU EXCLUSIV cu Vlad Alecu, artistul cu "instinct" de la X Factor: "Eu, de mic, m-am visat "mare". Înainte de Brenciu, Michael Jackson" i-a fost mentor". Acum, este pregătit să-i reprezinte pe români la Eurovision

În 2015, trupa B52 făcea furori la X Factor, cu un moment bine gândit, care avea să îi aducă până în finală, după cum prevestea mentorul lor, Horia Brenciu. O trupă bine sudată chiar dacă s-a format cu puțin timp înainte de preselecțiile X Factor.

Însă, între timp, în urma unor "restructurări", după cum afirmă chiar Vlad Alecu, unul dintre membrii trupei, proiectul s-a transformat în "Instinct". Artistul a rămas în varianta duo, alături de colega sa de trupa, Andra, şi crede din răsputeri că această variantă le va aduce succesul.

Ce ar însemna pentru tine participarea la Eurovision?

Ar fi o onoare pentru mine să reprezint muzical o naţiune mai ales cu o piesă la care am participat la compoziţie! Cred că orice artist şi-ar dori să bifeze în cariera lui reprezentarea ţării sale la o astfel de competiţie!

Cum a luat naștere acest proiect?

Cred că proiectul iniţial a fost B52, după care în urma "restructurării" am rămas eu şi Andra să continuăm viziunea artistică comună care ne-a unit. E un proiect în care cred cu toată fiinţa şi care conţine toate elementele necesare ca acesta să devină unul de mare succes, cel puţin pe plan naţional!

Când ai participat la "X Factor" te gândeai că vei ajunge să fii atât de aproape să reprezinți România, la cea mai mare competiție muzicală internțională?

Eu de mic m-am visat "mare". Mereu am crezut că ce e al meu e pus deoparte. În acelaşi timp, mereu am simţit că trebuie să parcurgi nişte etape ca să ajungi sus şi că nu există "succes peste noapte". Aşadar, la "X Factor", am ştiut că pun primele cărămizi în cariera mea şi faptul că am ajuns până aici îmi reîntregeşte convingerile că sunt pe drumul cel bun!

Dacă ajungi la Kiev ce promisiune le faci fanilor?

Eu am o premiză pentru cariera mea artistică şi anume: nu vreau să devin cântăreţul preferat al tuturor, ci mai degrabă "plăcerea vinovată" a acelora care rezonează cu artistul din mine şi cred că Andra este pe aceeaşi lungime de undă cu mine; aşa că dacă ajungem la Kiev le promitem fanilor o reprezentaţie impecabilă şi un moment care să rămână unic şi memorabil în istoria concursului!

Ce ai învățat de la Horia Brenciu?

Am învăţat de la Brenciu că publicul te face cine eşti! Am mai învăţat de la el că e bine să fii perfecţionist şi dur cu tine însuţi, dar că, în această meserie, emoţia este primordială! Nu în ultimul rând, Brenciu ne-a învăţat că oamenii sunt atenţi la tine pe scenă, doar dacă le spui o poveste, indiferent cum o transmiți!

Care crezi că este cea mai bună piesă cu care România a mers la Eurovision?

Personal, cred că "Playing with fire" a fost cea mai bună piesă a României pentru Eurovision a tuturor timpurilor şi că va fi foarte greu ca în viitor cineva să depăşească acea performanţă!

Care este relația ta cu Andra? Sunteți doar colegi?

Dacă întrebarea este "sunteţi împreună", răspunsul este că suntem un cuplu doar pe scenă 🤓 Însă, mai departe, suntem mai mult decât colegi, ca grup muzical în doi. Noi, când performăm, aproape că suntem una şi aceeaşi persoană!

Ce înseamnă "Instinct" pentru tine?

Pentru mine "Instinct" este ceva ce a fost menit să se întâmple şi ceva căruia îi este sortit să ajungă foarte departe!

La ce vârstă ai început să cânți? Îți amintești care este melodia pe care ai cântat-o prima dată?

Am început să cânt din pur talent, încă de la 5 ani, când îl descopeream pe Michael Jackson -datorita căruia am ştiut că vreau să fiu artist - şi cred că prima piesă pe care am cântat-o este "Will you be there", a lui!

Cu cine ai vrea să cânți în duet?

Eu oricum cânt doar în duet şi este o plăcere să cânt alături de Andra oricând. Aproape că gândesc orice piesă, transpunând-o în două voci deja. Însă, dacă ar fi să mă gândesc, cred că aş vrea să cânt cu Lora şi Delia (pe plan naţional), iar pe plan internaţional, mi-ar plăcea să cânt cu Lady Gaga şi Justin Timberlake!

Ce alte pasiuni ai în afară de muzică?

A doua mare pasiune a mea este actoria, pe care însă am lăsat-o în plan secund, până când se va ivi o oportunitate. Aceste două mari ramuri artistice oarecum converg, în anumite puncte, şi sunt complementare.

Mă pot lăuda cu faptul că am jucat în câteva piese de teatru şi în 2 filme de lungmetraj - unul alături de Monica Bârlădeanu ("Limanii" - acum în post producţie) şi "Palatul Pionierilor", care a fost lansat şi premiat la Festivalul "Sundance" din Statele Unite, unde am avut ocazia să fiu prezent, datorită regizorului "Bobby Păunescu", căruia îi rămân recunoscător pentru experienţa şi oportunitate!

