Iubire pură! Mesajul lui Carla's Dreams pentru Pitica lui, Olga: "Nu este vorba despre afaceri, este vorba despre dragoste"

Carla's Dreams se poate declara un mentor fericit şi un artist împlinit. A avut grijă de Pitica lui, a incurajatat-o, a pregătit-o cu toate armele din dotare şi, mai presus de toate, i-a insuflat multă încredere în ea, lucru ce îi lipsea la început.

Olguta a muncit din greu, a ţinut cont de sfaturile mentorului său şi a ieşit triumfătoare la finalul drumului sau în X Factor. De fapt, de abia acum începe aventura.

Artistul a ţinut să facă public un mesaj încărcat de sentiment, pentru învingătoarea lui:

"It's not about business, not about science, not about art even. It îs about LOVE.

Congratulations, Olga! (Nu este vorba despre afaceri, nici măcar despre ştiinţă sau artă. Este vorba doar despre dragoste. Felicitări, Olga!)", a fost mesajul scris de Carla's Dreams, pe pagina lui de Facebook.