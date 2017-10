Juratul X Factor, Horia Brenciu, lansează melodia „De ziua ta”

Este mereu apropiat de publicul său și găsește întotdeauna o cale prin care să interacționeaze cu el, iar melodia „De ziua ta” este un cadou pe care Horia Brenciu îl face fiecărui ascultător al său. În română și engleză, artistul urează sărbătoriților fiecărei zile „La mulți ani” și este alături de ei prin intermediul acestei melodii făcute „cu drag și cu bucurie pentru oameni”, așa cum spune Horia. „De multă vreme, fanii îmi cer să fiu lângă ei, cu un mesaj, cu un autograf, la diverse sărbători ale anului. Ei bine, la toate acestea, de acum, din septembrie, se va mai adăuga ziua lor de naștere. Vreau să cânt tuturor LA MULȚI ANI sau mai modern, HAPPY BIRTHDAY, să fiu lângă ei când suflă în lumânări și când deschid șampania, indiferent unde se va întâmpla asta, într-o grădină sau lângă o piscina”, spune cu bucurie Horia Brenciu.

Întrebat dacă a avut pe cineva în minte atunci când a compus această piesă, Horia mărturisește că prima persoană la care s-a gândit a fost fiica sa, Maria: „Trebuie să mărturisesc faptul că pe 20 septembrie, fata mea mijlocie, Maria, a împlinit 18 ani și voiam ca ea să fie prima căreia îi dedic această piesă”.

Deși inițial începută ca o piesă de dragoste, mesajul ei a fost deturnat către una de petrecere, iar încet, încet, fiecare om din echipa HB Media și-a pus amprenta asupra ei. „Am creat această piesă alături de echipa mea de la HB Media Production: Ivan Caragia, Andreea Miclici, Marius Văduva și întreaga HB Orchestra. La început am simțit-o a fi o piesă de dragoste și după ce am făcut o primă linie melodică sensibilă, am început să caut rime la „șoapte”, povestește artistul. „Apoi, în studio a intrat prietenul meu Ivan Caragia, alături de care am realizat mai multe piese pe albumul „40+” și el a scos la iveală groove-ul piesei! Numai bun de dans, nu-i asa? J Inevitabil, aveam nevoie de alte cuvinte, iar aici a intervenit Andreea Miclici (autoarea celebrelor versuri de la „Septembrie, luni”). Ea a venit cu ideea de petrecere și a dat și titlul piesei: DE ZIUA TA. N-au fost să fie versuri de dragoste și suspine, ci unele de distracție, combinate cu urări de LA MULȚI ANI!”, mărturisește vedeta Antena 1 despre felul în care a luat naștere această piesă exuberantă, plină de mesaje pozitive.

Horia Brenciu dedică această melodie tuturor celor care vor să se simtă iubiți și răsfățați de ziua lor. „Cele mai frumoase amintiri de la zilele mele de naștere sunt cele în care prietenii mei au fost alături de mine. Au existat și aniversări în care am fost singur, singurel. Nu mi-au plăcut câtuși de puțin, dar ele m-au făcut să apreciez și mai mult ce înseamnă să îmbrățișezi pe cineva, să ciocnești cu cineva un pahar sau chiar să primești un cadou din partea cuiva drag. Asa că, urarea mea către toți sărbătoriții este „haaaaapy birthday și hai la petrecere!”

Piesa va face parte din următorul album al lui Horia Brenciu care se va lansa în 2018, la 10 ani de la apariția primului său album, „35”.

Piesa poate fi ascultată aici: https://www.youtube.com/watch?v=h3_q35YbJT8

