Katerina cea cu părul... scurt. A renunțat la pletele bălaie, dar vocea n-a părăsit-o, iar Horia a iertat-o pentru schimbarea de look!

Au început emoțiile și pentru Horia Brenciu. Katia e prima dintre cele două „guri de foc” pe care le-a pregătit efervescentul jurat pentru prima gală X Factor 2018.

După ce s-a revoltat când a văzut că a renunțat la superba sa podoabă capilară, alegând să se tundă, mentorul tinerei venite de peste Prut s-a mai îndulcit după ce a ascultat-o cântând. A făcut-o cu pasiune, cu determinare, iar rezultatul a fost cel mai plăcut cu putință. A primit laude pe bandă rulantă de la jurați, dar și de la Horia.

„Pentru mine astăzi nu contează problemele de sănătate ale Katiei. Am ales-o pentru vocea sa unică. Are o calitate greu de găsit în muzică. Am încredere că va reuși să realizeze un moment unic”, a spus Brenciu, iar prestația Katerinei Biehu i-a dat dreptate.

