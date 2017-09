Le-a ieşit şi nu prea! Concurenţii care au primit “NU” în prima seară de preselecţii “X Factor”. "Lebăda albastră", plutonierul suporter, "fata cu acapela din telefon" şi comediantul nu au potrivit-o de data asta

Din prima seară de preselecţii "X Factor" nu puteau lipsi concurenţii care nu au reuşit să îi impresioneze pe cei patru juraţi. Cine sunt cei care au avut parte de ghinion?!

YANITSA DAMYNOVA!

Printre cei mai puţini norocoşi se numără şi Yanitsa Damynova care a făcut furori printre juraţii “X Factor”. LA PROPRIU! Venită din Ruse, Bulgaria, concurenta noastră a venit pregătită să impresioneze juriul. “Am învăţat limba romana singură pentru că îmi place. Când aveam 20 de ani am auzit pentru prima oară muzică românească şi m-am îndrăgostit. Momentan, lucrez în Turcia la un hotel. Mi-am minţit şefii şi colegii pentru a veni aici, le-am zis că sunt bolnavă”, a povestit Yanitsa.

Pentru preselecţii, bulgăroaica noastră a pregătit “Stupid Cupid” de la Connie Francis. N-a fost cu noroc, însă!

ILINCA RAISA ELENA – FATA CU ACAPELA DIN TELEFON

Următoarea concurenta fără factorul X se numeşte Ilinca Raisa Elena. “Am venit singură, din păcate. Mă ocup cu instruirea personalului din sălile cu jocuri de noroc. Şi da, am băut pentru curaj”.

Odată ajunsă pe scenă, Ilinca este întrebata de ce are căştile în urechi şi un telefon în mână iar răspunsul îi uimeşte pe juraţi: “Am negativul în telefon”. Practic, o acapela cu negativul în urechea ei. Rezultatul nu a fost unul reuşit, din păcate!

ALEXANDRU ZGURA, “SUPORTERUL” MILITAR!

“În general, sunt un tip serios. Sunt militar de meserie. Din păcate, prin unitate nu prea am voie să cânt pentru că sunt penalizat de comandant. Când eram mic, aveam impresia că se aude bine”, spune Alexandru Zgura înainte de intrarea pe scenă.

În vârstă de 40 de ani, plutonierul nostrum major interpretează “Nessun Dorma”. “Aş putea să cânt că Pavarotti, dar doar dacă aş studia canto”.

Ce urmează întrece orice aşteptare!

BOGDAN ZLOTEANU – DE LA IUMOR, DIRECT PE SCENA X FACTOR

“Îmi place să cred că sunt comediant. Am venit aici pentru că îmi place să cânt şi vreau să mă afirm şi eu. Am fost şi la iUmor, cu un număr de stând up comedy”, povesteşte Bogdan Zloteanu.

Aşteptând să intre pe scenă, îl întâlneşte pe Vlad Ciogoreanu şi îl convinge să îl ajute. La final, Bogdan se declară învinsă: “Omul e mai bun decât mine, am şi multe emoţii”.

Din păcate, a primit doar doi de “da”.

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Show este oferit de partenerul Orange, live, si pe aplicatia XFactor de iOS si Android!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări X Factor LIVE pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!