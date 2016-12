Loredana Anghelache, surpriză pentru fani! Experința de la X Factor i-a schimbat viața, iar ”Prințesa de aur” pregătește ceva inedit

Loredana Anghelache, cunoscută în lumea muzicii ca Prinţesa de aur, a vorbit în exclusivitate la emisiunea ”Necenzurat” de la Antena Stars despre cum i-a schimbat viaţa participarea la X Factor!

Dar ce planuri de viitor are şi ce surprize le pregăteşte fanilor săi? Ne-a spus chiar ea!

"Mă simt foarte bine, am avut o stare nu foarte ok când am ieşit din concurs, dar mi-am revenit. Le mulţumesc fanilor care m-au votat. Toţi au sperat şi au vrut ca să ajung în finală. Eu cred că trebuia să fiu în finală datorită muncii mele. Sunt bucuroasă că am ajuns şi până în semi finală. E o experienţă unică. Aşa a fost să fie, viaţa merge mai departe. Trei dintre concurenţi vor pleca şi ei şi va rămâne unul", a declarat "Prinţesa de aur" la Necenzurat.