Mark McKee, americanul care s-a îndrăgostit şi s-a mutat în România: "Am venit să le arăt băieţilor mei că nu trebuie să le fie frică de nimic"

Vine tocmai din New Jersey, SUA, trăieşte de nouă ani în Alba Iulia şi este spălător de ferestre. Acum, îşi încearcă norocul la X Factor pentru a-şi face familia mândră de el

Povestea lui Mark McKee ne pare cunoscută: "În urmă cu 15 ani am cunoscut o femeie din România care era în SUA cu viză de student. Pe atunci, eram căsătorit sia veam un copil. După un an, am decis să divorţez şi să mă mut aici. La X Factor am venit din două motive: să le arăt băieţilor mei că nu trebuie să le fie frică de nimic în viaţă şi pentru că soţia mi-a zis că ştie totul despre mine, aşa că trebuie să îi arăt că încă mai surprize pentru ea".

Deşi până acum a cântat doar la karaoke şi sub duş, americanul nostru a urcat pe scena X Factor fără emoţii cu piesa "King of the Road" de la Roger Miller.

"Eşti o noutate, ceva diferit", îi spune Delia, în timp ce Horia, fascinat de alegerea melodiei, este total surprins de ceea ce a văzut pe scenă.

