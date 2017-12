Membrii trupei Flashback, un deja vu în Bootcamp, la ”X Factor”

Trupa Flashback, una dintre cele 10 care formează grupurile de anul acesta la ”X Factor”, are în componența sa trei concurenți care nu sunt străini de această competiție muzicală! Aceştia intră în Bootcamp în aceastã searã, de la ora 21:15, la Antena 1, cu speranța că vor putea obține un loc pe unul dintre cele patru scaune, care le asigură accesul în etapa următoare.

Unul dintre ei este Ștefan Condrea, care a revenit la ”X Factor” după ce în urmă cu trei ani a ajuns chiar până în galele live alături de o altă concurentă.

Cei doi au format împreună trupa Contrast, în echipa Deliei. După emisiune, Ștefan a fost supărat că nu a continuat să facă muzică, mai ales că ”Leapșa”, singura piesă pe care a scos-o după participarea sa din 2014, a fost foarte apreciată.

De această data însă, Ștefan s-a reinventat și, pe lângă calitățile sale vocale, a învățat să facă și beatbox așa că a pus în scenă un număr cu adevărat special.

”Vreau să îți fac o propunere – pentru prima piesă pe care vrei să o scoți, își pun la dispoziție studioul meu, în mod gratuit”, i-a promis Horia Brenciu, încântat de ceea ce a auzit la audiții. La fel de uimiți au fost și Delia, Ștefan Bănică jr și Carla’s Dreams, astfel că Ștefan a strâns toate voturile și a trecut în etapa următoare.

Condrea va face echipă alături de Danil Murzac, care a revenit anul acesta din Chișinău pentru a primi a doua oară încrederea juraților ”X Factor”. Danil, care a ajuns în anul 2014 până în ”Bootcamp” alături de Afina, colega sa de trupă, a fost nevoit să se retragă din cauza unei pierderi tragice: unul dintre cei mai buni prieteni ai săi a murit într-un accident de circulație, iar înmormântarea era programată chiar în ziua în care Danil ar fi trebuit să urce pe scena ”X Factor”.

În ultimii ani, profesorul de engleză nu a renunțat la pasiunea sa, astfel că anul acesta a revenit cu o variantă îmbunătățită a lui, lucru observat de Delia: ”Ai fost primul concurent care a avut o atitudine de om de scenă. Ți-a venit instinctiv, ai făcut niște mișcări pe care și Carla le are, poate sunteți frățiori, nu știu...”.

De aceeași părere au fost și Horia Brenciu și Ștefan Bănică, dar și Carla’s Dreams, pe care Danil a reușit să îl uluiască: ”Da, clar, 800 de da! Dacă nu intră el în gale, nu știu ce fel de concurenți ar trebui să îi ia locul”, a spus acesta entuziasmat de reprezentația lui Danil Murzac.

Celor doi membri ai trupei Flashback li se alătură Max Fall, un alt artist cunoscut la Chișinău, dar și pe scena ”X Factor”, un jurist fără studii muzicale. Talentul este însă o moștenire primită de la mama sa, care în tinerețe a făcut muzică și actorie, iar reprezentația sa a dovedit că, uneori, acesta este suficient.

”Vreau să mă audă lumea, eu cred că am ce spune”, mărturisește Max Fall, care a cântat prima dată pe scena ”X Factor” în urmă cu doi ani. ”Nu am ajuns în Gale, de data aceasta sper să fie cu mai mult noroc. Cu trupa Up town nu am mai continuat atunci, după concurs fiecare a mers cu proiectul său, eu am acum o altă trupă”, a mai spus tânărul.

Între timp, acesta nu a stat degeaba! Anul trecut a ieșit pe locul 6 la preselecția Eurovision din Moldova, a trecut de audițiile ”X Factor” Ucraina, aceasta în ciuda faptului că are pregătire de jurist. ”Am cântat în corul şcolii, mergeam la cercul de actorie, iar la lecţiile de muzică luam doar note bune. Atât. Nu am studii muzicale pentru că părinţii au vrut să am o profesie. Eu am ales Dreptul, facultate pe care am şi absolvit-o, dar după ce la 18 ani am primit în dar o chitară, planurile mele s-au schimbat”, povestește Max.

Membrii trupei Flashback intră în Bootcamp joi seara, de la ora 21:15 cu speranța că vor putea obține un loc pe unul dintre cele patru scaune, care le asigură accesul în etapa următoare.

Delia, Horia Brenciu, Ștefan Bănică jr și Carla’s Dreams aleg componența perechilor care vor intra apoi la Dueluri, pe 8 decembrie, de la ora 21.15. Astfel, doar jumătate dintre aceștia vor trece în etapa următoare, cea a Galelor Live.

Lor li se adaugă și un concurent surpriză pe care telespectatorii l-au votat pe parcursul edițiilor. ”Finalistul publicului” va fi aflat abia în etapa galelor Live, iar dacă acesta este unul dintre cei 8 finaliști, se califică în etapa Galelor următorul clasat.

