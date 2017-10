Miru s-a reinventat și urcă pe scena ”X Factor”: ”Eu consider că sunt un om reabilitat total. Am făcut arest preventiv, arest la domiciuliu și am fost condamnată"

După ce a devenit celebră, însă nu neapărat pentru calitățile artistice, o tânără din Pitești încearcă să le demonstreze juraților ”X Factor” că locul său este pe scenă.

Un nume devenit celebru în urmă cu mai mulți ani este cel al Mirunei Ionescu. Tânăra acum în vârstă de 25 de ani, care în 2013 era cunoscută în Pitești ca o cântăreață de rap, a fost atunci acuzată de trafic de droguri.

”Mie mi se pare surprinzător că oamenii din jurul meu nu reușesc să treacă peste asta, având în vedere că eu am reușit. A fost o acuzație de trafic, mi-am asumat-o, am făcut arest preventiv, arest la domiciuliu, apoi condamnare cu suspendare. Mi-a fost foarte rușine, eram panicată de profesorii de la școală. În viață așa e, dacă faci zece lucruri bune și unul rău, te-ai ars. Dar am terminat școala, m-am mutat la București, am făcut facultatea, două mastere, cursul de formare și mi-am văzut de viața mea. Eu consider că sunt un om reabilitat total și cred că am mult mai multe lucruri interesante de spus”, a declarat Miru.

Aceasta a studiat pentru a deveni psiholog terapeut și plănuiește să își deschidă un cabinet, însă între timp nu renunță la vlogging și la muzică.

Ce părere au avut Delia, Ștefan Bănică, Horia Brenciu și Carla’s Dreams despre prestația sa, telespectatorii vor afla vineri seara, de la ora 21.15, într-o nouă ediție ”X Factor”, la Antena 1.

