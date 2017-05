Nu ai cum să uiți un asemenea moment! Jessie J și-a făcut apariția la „X Factor”! JO (Ioana Anuța) , cum să cânți atât de frumos "Mamma Knows Best"?

Ioana Anuța, pe care voi o știți ca Jo, a avut și ea o perioadă în cae era mai puțin cunoscută, dar „X Factor” a ajutat-o să ajungă acolo unde îi era locul: pe scenă!

Ioana a fost prima dată la X Factor când avea 16 ani, dar nu a reușit să treacă mai departe de bootcamp. "N-am fost dezamăgită, dar m-a ambiţionat să să vin şi anul acesta", a mărturisit ea.

Într-un an s-a schimbat cât alții în zece! Puştoaica din Slatina s-a întors cocoţată pe tocuri înalte, cu pantaloni scurţi din blugi prespălaţi . "Mamma knows best" a fost cântată dumnezeieşte de „englezoaică”. Piesă grea. Juriul a fost impresionat!

Ochii verzi ai fetei se îndreaptă spre Cheloo. Îşi muscă buzele arcuite de speranţa. " Îl iubesc pe Cheloo foarte mult. Sânt fan Cheloo" , afirmase înainte de a intră pe scenă.

"Sunt de-a dreptul îngrozit de calităţile tale vocale. M-am speriat, însă privirea ta blândă mă face să te întristez" ... Face intenţionat o pauză ... " Votul meu este ... DAAAA ... he, he, he".

Bravo, JO, nu avem cum să te uităm!

