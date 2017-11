"Nu am studii muzicale pentru că părinţii au vrut să am o profesie". Max Fall a revenit, mai îndrăzneț ca niciodată: "Este un sens așa murdar. Pasiune, dragoste și sex"

Max Fall, un jurist fără studii muzicale din Chișinău, este convins că trebuie să câștige ”X Factor”, așa că se află deja la a doua apariție în fața juraților.

”Vreau să mă audă lumea, eu cred că am ce spune”, mărturisește Max Fall, care a cântat prima dată pe scena ”X Factor” în urmă cu doi ani, împreună cu Viorel Grecu, și el concurent anul acesta. ”Nu am ajuns în Gale, de data aceasta sper să fie cu mai mult noroc. Cu trupa Up town nu am mai continuat atunci, după concurs fiecare a mers cu proiectul său, eu am acum o altă trupă”, a mai spus tânărul.

Între timp, acesta nu a stat degeaba! Anul trecut a ieșit pe locul 6 la preselecția Eurovision din Moldova, a trecut de audițiile ”X Factor” Ucraina, aceasta în ciuda faptului că are pregătire de jurist. ”Am cântat în corul şcolii, mergeam la cercul de actorie, iar la lecţiile de muzică luam doar note bune. Atât. Nu am studii muzicale pentru că părinţii au vrut să am o profesie. Eu am ales Dreptul, facultate pe care am şi absolvit-o, dar după ce la 18 ani am primit în dar o chitară, planurile mele s-au schimbat”, povestește Max.

Talentul este însă o moștenire primită de la mama sa, care în tinerețe a făcut muzică și actorie, iar reprezentația sa a dovedit că, uneori, acesta este suficient. ”Eu am un carnețel în care îmi notez calitățile speciale ale artiștilor, iar calitatea ta este aceea că poți face o piesă grea să pară ușoară”, a declarat încântat Carla’s Dreams. Împreună, cei patru jurați au votat și i-au dat ocazia lui Max de a trece în etapa următoare.

