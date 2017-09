Numai “culori frumoase şi fresh” în vocea ei. Ucrainianca Ekaterina Biehu l-a topit pe Carla’s Dreams: “Nu am nicio melodie rusească în repertoriul meu”

Are 24 de ani, vine din Odessa, Ucraina, şi vrea să cucerească România. Doamnelor, domnilor, faceţi cunoştinţă cu Ekaterina Biehu

Emoţionantă şi cu frică de jurizare, Ekaterina aşteaptă cuminte în culise să intre pe scenă. “Am venit să cuceresc România, îmi este mult mai aproape decât Ucraina. Nu am nici măcar o melodie rusească în repertoriul meu, în schimb cânt în limba română”.

Modestă din fire, concurenta noastră spune cu lacrimi în ochi că regretă că cel care are cea mai mare încredere în talentul ei nu a putut veni la preselecţii. “Prietenul meu nu a reuşit să ajungă, deşi este susţinătorul meu numărul 1. Are chiar mai multă încredere în mine decât am eu”, povesteşte Ekaterina.

Dar să lăsăm melancolismul şi să trecem la lucruri mai “serioase”. Piesa aleasă pentru X Factor este “Genesis” de la Dua Lipa, spre fericirea Deliei: “Kilometri de voce! Ai nişte culori frumoase şi fresh, bravo”.

Ekaterina Biehu pleacă acasă cu patru de "DA" şi cu lacrimi de fericire în ochi!

