Povestea americanului Jeremy Ragsdale, câștigătorul „X Factor”: „Nu am realizat cât de mult voi iubi România!”

Publicul a decis vineri seara ca americanul Jeremy Ragsdale să câştige cel de-al şaptelea sezon X Factor. Pentru prima oară, un STRĂIN a luat marele premiu și i-a cucerit în unanimitate pe români!

Deşi a impresionat pe toată lumea încă de la audiţii, juraţii nu i-au dat prea mari şanse americanului nostru. Însă talentul şi modestia i-au cucerit pe oamenii de acasă care l-au votat în număr foarte mare transformându-l astfel în câştigătorul PREMIULUI X FACTOR SEZONUL 7.

Vă reamintim că În finala X Factor, americanul în vârstă de 35 de ani a cucerit juriul şi publicul cu interpretările pieselor „When a Man Loves a Woman“, „I Feel Good“ şi „What a Wonderful World“ , cântată în duet cu mentorul său.





La puțin timp după ce a câștigat marele premiu, americanul a acordat un interviu pentru adevarul.ro. Cu această ocazie, artistul a povestit cu jurnaliștii despre muzică, români, țara noastră și nu numai.

Jeremy Ragsdale studiază muzica încă de la vârsta de șapte ani, este profesor de canto în Statele Unite, dar s-a îndrăgostit de România pur și simplu.

„Prima dată am venit în România luna aprilie. Şi asta pentru că am decis că limba română ar fi o limbă cool pe care aş putea s-o învăţ şi care m-ar ajuta apoi să învăţ şi alte limbi latine, precum italiana. Ce nu am realizat însă a fost cât de mult voi iubi România. E cel mai tare loc în care ai putea să fii“, a mărturisit Jeremy.

Dragoste la prima vizită

Și cum dragostea pentru România l-a determinat să-și reconsidere prioritățile, câştigătorul „X Factor“ a mărturisit că ia lecţii de limba română în fiecare zi, pe Skype, cu ajutorul unei profesoare. În plus, și cei dragi, de acasă, au început să învețe limba română.

„Am o familie mare şi iubitoare: doi părinţi care mă susţin, trei surori mai mari şi şase nepoţei pentru care încerc să fiu un model. Cu toţii mă susţin, iar uneori primesc mesaje de la nepoata mea în limba română, aşa că mă bucur că pot să îi expun şi pe ei la limba şi cultura de aici, din România“, a declarat Jeremy.

Lecții de limba română, predate pe Skype

„Planul meu era să vin în România şi să învăţ despre această cultură nouă pentru mine. Predatul face parte din mine şi mereu am visat să pot să împărtăşesc experienţa mea cu oameni din alte părţi şi cred că «X Factor» îmi oferă acestă ocazie: eu pot să împărtăşesc ce ştiu cu oamenii care apreciază experienţa mea în muzică, iar eu în schimb învăţ atât de multe de la românii pe care îi cunosc“, a mai spus americanul.

În plus, echipa „X Factor”, dar mai ales mentorul său, Horia Brenciu, i-au devenit adevărați prieteni pe care se poate baza oricând.

Jeremy Ragsdale a fost desemnat de telespectatori câştigătorul celui de-al şaptelea sezon al show-ului „X Factor“ şi al premiului în valoare de 100.000 de euro. Dacă vreți și voi să vă înscrieți la preselecțiile următorului sezon X FACTOR, nu ezitați! Puteți fi la un pas de succes!

