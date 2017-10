Povestea fetei de 15 ani de la „X Factor“ care suferă de dublă scolioză. Ioana Savu, un munte de talent şi un exemplu: „Prietenii au aflat de pe scenă despre problemele mele de sănătate“

Alte tinere de vârsta sa nu au reușit încă să deschidă ochii în viață la această vârstă, dar pentru Ioana acea perioadă a vieții a fost un adevărat chin. Vizitele dese în Germania pentru dificultățile de sănătate pe care le are au făcut-o mai puternică, iar atunci când a urcat pe scenă drama pe care o trăiește este vizibilă.

Primele probleme de sănătate au apărut în urmă cu patru ani, când Ioana, atunci elevă în clasa a IV-a, era la ora de sport: o durere puternică sub fesă, care a trecut la scurt timp doar că să revină cu şi mai mare intensitate după câteva zile.

„Am programat-o imediat la un medic de specialitate, dar am aşteptat mai mult de cinci săptămâni deoarece era foarte aglomerat. Ni s-a recomandat de către medic să îi facem o radiografie de şold pentru că, mai mult că sigur, copilul are probleme cu şoldul. Am făcut radiografia, apoi domnul doctor a prescris o pereche de tălpice pe care Ioana să le introducă în încălţăminte. Nu le-a suportat şi am căutat o a doua opinie, programarea fiind posibilă după alte trei săptămâni. Al doilea specialist ne-a trimis din nou la radiografie, de această dată una la toată coloana. Toate acestea s-au petrecut pe parcursul a cinci luni. Diagnosticul a fost de dublă scolioză, 20 grade. Atât! Ne-a recomandat kinetoterapie de trei ori pe săptămână şi înot. Ioana avea aceleaşi dureri, spatele era din ce în ce mai deformat. Cu toate acestea, după şase luni am revenit optimişti la control şi am făcut altă radiografie. Domnul doctor ne-a dat proasta veste că boala s-a agravat şi că are 36 grade. Ne-a recomandat din nou kinetoterapie şi corset“, a povestit mama Ioanei experienţa de acum patru ani.