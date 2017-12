Prinţesele războinice au venit la X Factor. Teodora Sava şi Alina Mocanu, poate cel mai frumos duel: "S-a amplificat drama în acest moment"

Teodora Sava a reușit la doar 15 ani să ridice de pe scaune toți jurații încă din etapa audițiilor! Adolescenta din Piatra Neamț s-a dedicat muzicii încă din primii ani de viață și nu se vede făcând altceva.

”Mama e foarte emoționată și se stresează de fiecare dată. Eu m-am născut prematur și am luat nota 6 la naștere. Au fost mari probleme și nu am scos nici un sunet o vreme. Apoi am început să cânt de la grădiniță, am descoperit dragostea pentru muzică și sper să fac asta toată viața. Studiez de 4 ani flaut și pian, deși părinții îmi spun uneori să încerc să am și o altă meserie de rezervă. Dar asta mă definește, nu pot trăi altfel”, a povestit Teodora.

Apariția Teodorei e absolut spectaculoasă, iar piesa aleasă i s-a potrivit perfect. Ajunsă la duel, concurenta recunoaşte că are mari emoţii. "Îmi era frică de Alina. Are o voce foarte bună", spune aceasta.

Teodora a pregătit piesa "The Voice Within" de la Christina Aguilera, reuşind să ridice publicul în picioare.

Alina Mocanu are 18 ani şi este din Focşani “Talentul l-am moştenit de la părinţii mei. Şi ei cântă… Eu am ajuns să trăiesc din muzică”, spune fata cu ochii de smarald, care a impresionat juraţii încă de la audiţii.

Nici în Bootcamp nu s-a lăsat mai prejos, Alina reuşind să ajungă în dueluri. "Faptul că o să concurez împotriva Teodorei este "Moartea Căprioarei". S-a amplificat drama total, nu am nicio şansă. Ea cântă impecabil".

Alina a ales o melodie de la Adele - "All I Ask", pe care o interpretează impecabil.

