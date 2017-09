Salvatore, un italiano vero! O monedă de 10 bani l-a adus pe scena ”X Factor”: "Destinul e de vină"

Când îl vezi pe Salvatore Pierluca relaxat, îmbrăcat lejer și mereu cu o pălărie purtată ștrengărește, nu te miri când spune că s-a apucat să străbată Europa pentru că așa i-a indicat destinul.

Semnul care l-a trimis spre România a fost un bănuț descoperit din întâmplare la începutul anului, iar în această toamnă a ajuns pe scena ”X Factor”. Și când povestește cum a ajuns de la barista în Italia, la concurent la un show de muzică în țara noastră, Pierluca lasă impresia că nimic nu ar fi mai normal pe lume.

”Prin luna februarie, eram în Italia într-un tren când mi-am dat seama că mă incomodează ceva în buzunar. Am băgat mâna și am găsit un bănuț care nu semăna cu nimic din ce mai văzusem până atunci, așa că mi-am mai întrebat prietenii dacă știe cineva de unde ar putea fi. Unul dintre ei l-a recunoscut și mi-a zis că este o monedă de 10 bani din România. Habar nu am cum au ajuns la mine, mai ales că eu nu mai fusesem până atunci în această țară, dar povestindu-le apropiaților mei mi-au zis că trebuie să fie un semn și că poate ar trebui să merg să vizitez România”, își amintește Salvatore Pierluca.

Și cum semnele l-au îndrumat până aici, italianul îndrăznește să viseze chiar și mai departe. ”Cred că a fost destinul care m-a adus aici. Pentru mine, <X Factor> e o provocare, o ocazie care m-ar putea ajuta să îmi găsesc adevărata meserie, așa că aș vrea să ajung până în finală”, a povestit tânărul.

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Show este oferit de partenerul Orange, live, si pe aplicatia XFactor de iOS si Android!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări X Factor LIVE pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!