Ştefan Bănică, mărturisiri inedite: “Am mers vreo şapte ore, noaptea, până în vârful muntelui. Nu aveam reper, am crezut că înnebunesc!”

Unul dintre cei mai îndrăgiţi artişti de la noi şi jurat în emisiunea “X Factor” de la Antena 1, Ştefan Bănică Jr. este invitatul Florentinei Fântânaru duminica aceasta, de la ora 13:00, la “Dincolo de aparenţe”. Rock starul va vorbi deschis despre familia sa, despre cariera muzicală, dar şi despre momentele mai mult sau mai puţin grele din viaţa de actor.

Pornind de la concertul pe care artistul îl va susţine pe 7 martie la Piatra Neamţ, Ştefan îşi aminteşte: “Filmam cu Geo Saizescu un serial pe Muntele Ceahlău, un serial înainte de Revoluţie; m-a păcălit, mi-a zis că o să filmez într-o pădurice, în apropiere şi am mers, nu exagerez, şapte ore. Am crezut că înnebunesc. Ceva îngrozitor, nu aveam reper. Am ajuns în vârful muntelui la 12 noaptea!”, povesteşte artistul, care mai spune că: “Acolo am văzut însă cel mai frumos răsărit de soare din viaţa mea. I-am mulţumit lui Saizescu pentru imaginea asta şi l-am iertat pentru tot!”.

Renumit pentru discreţia sa în ceea ce priveşte viaţă de familie, juratul “X Factor” nu s-a sfiit să îi povestească Florentinei despre copiii săi. “Relaţia mea cu Violeta e una specială. Comunicăm uşor, ea vine în întâmpinare, îţi citeşte gândurile, îţi răspunde mult mai repede decât te aşteptai”, declară Ştefan. Cât despre băiatul său, Ştefan, artistul spune: “Îmi doresc să experimenteze, să facă ceea ce simte, dar să îşi asume până la capăt, pentru că lumea oricum îl priveşte printr-o lupă, aşa cum am fost şi eu privit, pentru că este băiatul lui tata!”.

Despre relaţia cu iubita sa, Lavinia, despre zvonurile legate de împăcarea cu fosta soţie, dar şi despre lucrurile care îl fac cu adevărat fericit, Ştefan Bănică Jr. vorbeşte duminica aceasta, de la 13:00, la „Dincolo de aparenţe”, la Antena Stars.

