Sunt frumoase, senzuale şi extrem de talentate. Domnilor, ele sunt DREAM GIRLS. O italiancă, o moldoveancă şi o româncă: "Le recomand să nu fie foarte sexy"

Dream Girls, toate majore, este formată din Valeria Pașa, din Chișinău, italianca Francesca Cancelieri și bucovineanca Bianca Sumanariu. Deși provin din trei țări diferite, fetele au acceptat să facă echipă, astfel că nu s-au dat în spate când a venit vorba de repetiții.

"Ne înţelegem foarte bine, în ciuda diferenţelor culturale. Ne-am obişnuit foarte repede una cu cealaltă. Francesca ne învaţă limba italiană, noi o învăţăm română", spun cele trei tinere.

"Fetele mele arată foarte bine, dar asta e doar un bonus. Eu le recomand să nu fie foarte sexy", spune Carla's despre trupa lui. Cele trei au ales piesa "Little Me" de la trupa Little Mix.

"Felicitări, a fost foarte bine, sunteţi un pachet complet", spune Ştefan.

"Aţi ales o piesă foarte puţin cunoscută publicului şi bine aţi făcut. Singurul lucru care mă deranjează e faptul că voi v-aţi putea certa, motiv pentru care aş dori să semnaţi un act oficial că veţi rămâne împreună până la final. Bine aţi venit la X Factor", le laudă şi Carla's Dreams, care le oferă un scaun, în detrimentul celor de la X Fussion.

