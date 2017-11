Tânăra din Odessa din echipa lui Horia Brenciu are mai multe talente! Katerina Biehu își face singură hainele la ”X Factor”

Katerina Biehu, din Ucraina, nu are doar o voce extraordinară, ci are și alte talente pe care încearcă să și le cultive. Tânăra, care face parte din echipa lui Horia Brenciu, va intra în Bootcamp, vineri seara, de la ora 21:15, îmbrăcată într-o ținută gândită și cusută de ea.

Katerina a venit la audițiile ”X Factor” de la Odessa, mărturisind că se simte foarte apropiată de cultura română și că nu ar vrea să se lanseze în muzică în Ucraina, ci în țara noastră. Katerina, care vorbește limba română foarte bine, a trecut fără emoții de audiții, iar acum se pregătește de Bootcamp.

Pe lângă lecțiile de canto și repetiții, Katerina a avut grijă ca pentru această etapă să își pregătească și ținuta, pe care a conceput-o și a cusut-o chiar ea. De altfel, aceasta este o pasiune pe care Katerina încearcă să o dezvolte. ”Sunt dependentă de haine și am încercat să-mi cos singură și să am propriul meu magazin. Pas cu pas, am reușit să croiesc mai multe, iar după ce voi încheia competiția, sper să îi pot da drumul. Eu cred că dacă vrei se începi să te ocupi de ceva trebuie să știi fiecare pas din producție, nu poți să ai succes într-un domeniu dacă nu cunoști conceptul de la 0”, ne-a povestit Katerina.

Cum se va descurca frumoasa Katerina și dacă a reușit să treacă mai departe, telespectatorii vor afla vineri seara, de la ora 21.15, la Antena 1.

Următoarea ediție de Bootcamp va fi difuzată săptămâna viitoare! Carla’s Dreams intră în scenă joi, 7 decembrie cu grupurile de anul acesta.

Astfel, Delia, Horia Brenciu, Ștefan Bănică jr și Carla’s Dreams vor alege componența perechilor care vor intra apoi la Dueluri, vineri, pe 8 decembrie, de la ora 21.15. Astfel, doar jumătate dintre aceștia vor trece în etapa următoare, cea a Galelor Live.

Lor li se adaugă și un concurent surpriză pe care telespectatorii l-au votat pe parcursul edițiilor. ”Finalistul publicului” va fi aflat abia în etapa galelor Live, iar dacă acesta este unul dintre cei 8 finaliști, se califică în etapa Galelor următorul clasat.

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Show este oferit de partenerul Orange, live, si pe aplicatia XFactor de iOS si Android!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .

Nu pierde cele mai tari editii X Factor! Le poti urmări LIVE oricand pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!