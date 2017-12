Teodora Sava, discipola Deliei în galele "X Factor": "Nu rezist o zi fără să cânt ceva!"

La doar 15 ani și cu o voce atât de puternică încât a ridicat o sală întreagă în picioare, Teodora Sava, discipola Deliei în galele ”X Factor”, este un munte de voință și vorbește cu multă hotărâre despre planurile sale de viitor.

Crescută la poalele munților Ceahlău, Teodora iubește natura și animalele, iar cel mai mult îi place să se implice în viețile celor din jur. ”Îmi place să fac voluntariat și sunt foarte fericită când văd că am ajutat pe cineva. Am cântat la concerte de caritate, la case de copii și la aziluri de bătrâni, am învățat că schimbarea începe cu mine!”, spune serioasă Teodora.

Primul contact cu scena a fost la emisiunea Next Star, iar de atunci s-a înscris la un liceu de muzică și visează să facă facultatea în străinătate la una dintre universitățiile cu tradiție în lumea muzicii, însă nu a văzut lucrurile atât de clar chiar de la început. ”Am avut o perioadă în care nu aveam nici pic de încredere în mine și veneam acasă plângând în fiecare zi din cauza oamenilor din jurul meu care nu erau mulțumiți de faptul că îmi place să cânt. La fosta mea școală, colegii nu m-au susținut niciodată, ba chiar făceau glume despre mine, mi-au rupt niște diplome. Dar nu am renunțat, pentru că nu puteam rezista o zi fără să cânt ceva”, își amintește Teodora.

După ce a fost admisă la un liceu de muzică, a început să cânte tot mai des și să aibă note bune și la școală, adolescenta a învățat să aibă mai multă încredere în ea și să accepte mai ușor critica. ”Părinții mei sunt cei mai mari susținători, mă susțin mereu din toate punctele de vedere și în muzică și în tot ce îmi doresc să fac! Îi iubesc enorm și le multumesc pentru tot ce au făcut și fac în continuare pentru mine”, a mai spus concurenta ”X Factor”.

După dueluri, Delia, Horia Brenciu, Ștefan Bănică jr și Carla’s Dreams au ales fiecare doar doi dintre cei patru concurenți care au trecut de Bootcamp, astfel că doar jumătate dintre aceștia vor trece în etapa următoare.

Astfel, Anton Banaghan, Salvatore Pierluca, Jeremy Ragsdale, Katerina Biehu, Teodora Sava, Alina Mocanu, Flashback și Ad Libitum vor continua pregătirile pentru gala de pe 15 decembrie, de la ora 20.00, la Antena 1.

Lor li se adaugă și un concurent surpriză pe care telespectatorii l-au votat pe parcursul edițiilor din audiții. ”Finalistul publicului” va fi aflat abia în etapa galelor, iar dacă acesta este unul dintre cei opt finaliști, se califică în etapa galelor următorul clasat.

Spectacolul ”X Factor” continuă cu cea de-a doua gală live duminică, 17 decembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, când telespectatorii vor avea ocazia să își aleagă preferații și să îi voteze pentru a-i ajuta să se califice în MAREA FINALĂ de pe 22 decembrie.

