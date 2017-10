Tragediile din viaţa sa l-au convins că viața trebuie trăită la maximum! Răzvan Alexa revine pe scena ”X Factor” pentru a treia oară

Viața i-a oferit mai multe lecții dure lui Răzvan Alexa, iar 2016 a reprezentat un an de cumpănă pentru tânărul de doar 25 de ani. Din fericire, greutățile l-au făcut pe Răzvan să aprecieze și mai mult viața și pasiunile sale, astfel că vineri seara va urca din nou pe scena ”X Factor”.

La doar 25 de ani, Răzvan Alexa a avut parte deja de multe încercări dureroase, iar totul a culminat anul trecut, când muzica a trecut pe planul secund în viața sa.

”Am avut un 2016 destul de dificil din punct de vedere emoțional, așa că o mai lăsasem cu muzica. Mi-am pierdut bunicul în aprilie, în august am avut eu un accident, apoi în luna octombrie, anul trecut, fratele meu în vârstă de 18 ani a murit. Am suferit enorm, dar în același timp de atunci am zis că viața trebuie trăită”, povestește Răzvan.

După anul 2016, în care familia sa a fost pe primul plan, în prezent, tânărul a decis să investească toată voința și puterea de muncă în cea mai mare pasiune: muzica.

”Am mai participat la <X Factor> și în sezonul 1, apoi și în sezonul 2, dar simt că acum m-am schimbat, m-am mai copt”, a mărturisit Răzvan, pentru care însă momentul a necesitat o mobilizare extraordinară. ”Am atât de multe emoții încât nici nu i-am spus mamei, știu că mă iubește și că mă susține, dar energia familiei mă încarcă și aș fi simțit o presiune și mai mare”, a explicat Răzvan Alexa.

Ce părere au avut Delia, Carla’s Dreams Horia Brenciu și Ștefan Bănică jr despre prestația sa și dacă Răzvan a reușit să treacă de audiții pentru a-și urma visul, telespectatorii vor afla vineri, de la ora 21.15, într-o nouă ediție ”X Factor”, la Antena 1.

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Show este oferit de partenerul Orange, live, si pe aplicatia XFactor de iOS si Android!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .

Nu pierde cele mai tari editii X Factor! Le poti urmări LIVE oricand pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!