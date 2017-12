Trupa Artizan sunt doi plus unu pe scenă! Forţă, emoţii şi voci care se completează perfect: "V-am crezut, bravo!"

Andreea și Emi, doi tineri din Bacău care de la începutul acestui an formează împreună trupa Artizan, obișnuiesc să cânte la evenimente. Pentru audițiile ”X Factor” au ales o altfel de interpretare a melodiei ”Pleacă”, cântată de Vunk și Antonia, iar opțiunea s-a dovedit a fi una câștigătoare pentru că Andreea și Emi au trecut mai departe cu 4 de DA.

"Atunci nu ştiam, dar rămăsesem însărcinată, acum sunt deja în patru luni, aşa că am nevoie de un scaun", spune Andreea.

"Abia acum încep emoţiile reale, sperăm să fie bine pentru că chiar ne dorim să trecem mai departe", dezvăluie cei doi înainte de a intra din nou pe scenă.

Pentru Bootcamp, trupa Artizan a ales piesa "Like I'm Gonna Lose You" de la Meghan Trainor. "V-aţi completat bine, deci am debutat cu dreptul", recunoaşte Horia.

"V-am crezut, a fost bine, luaţi loc pe scaun".

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Show este oferit de partenerul Orange, live, si pe aplicatia XFactor de iOS si Android!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .

Nu pierde cele mai tari editii X Factor! Le poti urmări LIVE oricand pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!