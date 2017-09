Un om, o chitară şi o poveste cu o lacrimă care joacă în colţul ochiului! La doi ani de la tragedia din Colectiv, Radu Mitrea urcă pe scena X Factor: “Uneori uităm să trăim şi devenim prea tehnici”

Pentru prezentarea următorului concurent avem nevoie de putere! Radu Mitrea este un supravieţuitor, un exemplu. În urmă cu aproape doi ani, într-o seară de vineri, se afla în clubul Colectiv, locul în care s-au stins nevinovaţi 65 de tineri

Radu se consideră norocos şi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru a doua şansă la viaţa: ”Am ieșit într-o seară cu băieții la o bere și un concert. La un moment dat a început un incendiu din care am scăpat puțin cam șifonat. Mi-au ars ambele mâini, depindeam de cineva să mă hrănească, să merg la baie. Dar prin comparație cu cei care au fost acolo, eu am fost extraordinar de bine... Noroc, cred că asta a fost...”.

Recuperarea a fost grea, a crezut că nu va mai putea cânta niciodată la chitara pe care o iubea atât de mult: “Pe mâini mi-au pus grefe cu piele de pe picioare. Am făcut recuperare, mi-am revenit și acum sunt bine, sănătos și foarte recunoscător că sunt aici și că putem purta această conversație. La scurt timp după ce am fost externat, un prieten care rămăsese în spital a murit... Acela a fost al doilea punct critic pentru mine”.

Radu Mitrea are 23 de ani, mult optimism şi o poftă incredibilă de viaţa în ciuda a tot.””, își amintește tânărul. "Dacă există un lucru pe care incidentul Colectiv l-a adus în viața mea, acela a fost un dram de pozitivitate. Am învățat să mă bucur mai mult de momente, pentru că viața e scurtă... Am două variante, să fiu relaxat și să zâmbesc sau să fiu frustrat și să plâng... Nu mi-a luat foarte mult să învăț să cânt din nou, ci mai degrabă să îmi conving mâinile să facă ce vreau eu. Imediat după ce m-am reapucat să cânt la chitară, au început să mă doară încheieturile, mă durea chiar mai tare decât când am învățat prima dată”, a mai povestit Radu.

Pentru preselecţii a pregătit o variantă specială a piesei “Shape of My Heart” de la Sting. Şi tare bine a făcut pentru că a trecut în etapa următoare cu patru de “da!”.

