"Vocea ta sună fabulos. Ai schimbat-o de patru ori". Georgi a dat Bulgaria pe România și vrea să se dueleze cu cei mai buni

Venit din Bulgaria, unde este deja o vedetă, Georgi Simeonov a câștigat simpatia juraților și ocazia de a devenit cunoscut și în alte țări.

” În țara mea sunt cunoscut ca JJ, dar am venit la <X Factor> pentru că încerc să fac ceva mai mare decât Bulgaria. Pentru mine, muzica nu e o competiție, ea doar se întâmplă. Am avut multe concerte și interviuri în Bulgaria, dar scena <X Factor> este ceva nou pentru mine”, a povestit Georgi în audiții, iar acum acesta are o nouă șansă de a impresiona juriul și de a-și rezerva un loc în etapa Duelurilor.

