Vorbe grele între Marcel Roșca, fost concurent X Factor, și Olga Verbițchi. "Sunt atacat atât de dur de fosta concurentă... Cât de obraznic ar trebui să fie un copil de 15 ani ?"

X Factor 2016 a fost un sezon plin de voci extraordinare, caractere tari şi oameni ambiţioşi. Au muncti, s-au străduit şi au ajuns în finală. Şi doar cei mai buni ajung acolo. Însă, aşa cum se întâmpla în cazul tuturor competiţiilor, există un singur câştigător. De data aceasta, Olga Verbițchi, concurenta din grupa lui Carla's Dreams.

Iar acest fapt a născut extrem de multe controverse. După ce ar fi făcut câteva declaraţii nu tocmai plăcute la adresa lui Marcel Roşca, finalist de altfel, acesta a ținut să îi transmită un mesaj Olgăi, prin intermediul Facebook-ului.

"Văzând că sunt atacat atât de dur de fosta concurentă de la X Factor, mă simt nevoit să vin cu următoarea replică la scandalul ăsta de 2 bani.

1. Eu cu Olga Verbițсhi nici n-am fost vreodată prieteni ca să devenim dușmani.

2. Ce drept ar avea un copil de 15 ani să mă facă fățarnic și cât de obraznic ar trebui să fie? (De aici oamenii își pot trage concluzii. De fapt cine a fost fățarnic până acum?)

3. Eu n-am făcut nici un atac la persoană spunându-mi părerea printr-un status. Totuși am făcut parte din acest concurs și am dreptul la părere. Mai ales că nu doar eu am fost cu gândul că cei 3 finaliști n-au avut nici o șansă să se bată cu voturile fanilor lui Carla's (puteți vedea pe pagina Deliei)

4. Olga a recunoscut personal într-un interviu că a câștigat datorită fanilor lui Carla's.

5. Nu am înțeles supărarea părinților Olgăi...(le-am mers la întâmpinare de fapt și am dat acordul să facem procură pe mine, înțelegând situația lor cu sora ei)

Mă bucură faptul că sunt oameni inteligenți, că au înțeles lucrurile așa cum sunt din spatele camerelor, fata de ce se vede la televizor. Înțeleg și momentul când peste noapte brusc ai devenit vedetă și ești băgat în seamă.

Și un ultim gând... pot confirma vorba multor oameni care au fost acolo zi de zi. "I-aș da Oscarul la vârsta ei."

P.S. Repet ce am spus la ieșirea mea din concurs: ”Cei care au avut ochi, au văzut și care au avut urechi, au auzit”.

Oricum ar fi, toți sunt niște învingători, iar micile răutăți ar trebui uitate. Au ajuns până aici, au fost cunoscuți de o lume întregă și sun tem convinși că abia acum începe drumul lor, cu adevărat, în lumea muzicii. Baftă, copii!