X Factor schimbă vieţi! Anton Joseph Banaghan, concurentul abandonat de părinţi, şi-a găsit mama naturală. Este chiar Big Mamma de la "Chefi la cuţite": "Este copleşitor"

Pentru Anton Joseph Banaghan, participarea la ”X Factor” nu a însemnat doar curajul de a urca pe o scenă, ci și de a-și înfrunta tot trecutul.

Anton s-a născut la Suceava, în urmă cu 23 de ani, iar primii ani i-a petrecut într-un orfelinat din Iași, după ce mama sa l-a abandonat în spital. O a doua șansă i s-a oferit abia la vârsta de trei ani, când au fost gata procedurile de adopție internațională, iar Anton a început o nouă viață în Irlanda, alături de părinții săi adoptivi.

”Lor li s-a spus că nu pot avea copii, iar în anii 1990 o adopție dura câțiva ani. În timp ce ei începuseră demersurile, s-a născut și sora mea... Cred că acest lucru a schimbat ceva pentru ei. Pe la 12 ani mi s-a spus să plec de acasă, iar de atunci am trăit în case de copii”, povestește Anton.

În prezent, locuiește în Gran Canaria. Și-a luat inima în dinți și s-a înscris la ”X Factor”, după ce, mai întâi, a încercat să își încheie ”afacerile” din trecut. ”Anul trecut am încercat să îmi găsesc mama biologică, dar a fost rău... De aceea aveam și mari emoții să vin aici... Sunt fericit acum și asta mă ajută să fiu mai puternic. Am acceptat ceea ce mi s-a întâmplat, folosesc totul ca un imbold să merg mai departe”, a mai explicat concurentul.

”Aș vrea ca părinții mei adoptivi să fie mândri de ceea ce am devenit. Recunosc, am făcut greșeli, dar nu merităm așa ceva... Le scriu, îi sun, le trimit cadouri în fiecare an, dar nu primesc nimic înapoi. Pentru mine e ca și cum alerg fără direcție... Voi avea și eu familia mea într-o zi și vreau să fiu ceea ce ei nu au fost pentru mine”, a mărturisit tânărul.

Şi iată că visul i s-a împlinit pentru ca Anton şi-a găsit mama naturală: Augustina Hangalat sau Big Mamma, fosta concurentă la CHEFI LA CUŢITE!

"Ieri a fost una dintre cele mai frumoase zile din viaţa mea. Sunt extrem de fericit pentru că femeia din această imagine este chiar mama mea naturală. Este o experienţă copleşitoare şi mă bucur că pot să împart totul cu voi, mai ales că aştept acest moment de ani de zile. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru tot!", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

