EXCLUSIV! Oana Roman, primele declarații despre divorț! „Eu am mai vrut să renunț și până acum. L-am rugat din suflet...”

„Eu îl iubesc pe acest bărbat!”, a spus, printre altele, Oana Roman la XtraNightShow, în fața lui Dan Capatos. Mai sinceră ca oricând, vedeta a povestit care este adevărul în căsnicia ei.

„Eu am mai vrut să renunț și până acum. L-am rugat din suflet...să se schimbe, e un om care poate fi schimbat, are nevoie doar de determinare!”. Printre altele, diva a mărturisit că e deranjată de o problemă pe care Marius o are și care a rămas până acum nerezolvată.

Deocamdată, ea nu este decisă să renunțe, ci mai degrabă să repare. Mama ei a sfătuit-o să divorțeze, dar numai atunci când mariajul va deveni „un chin”. "Certurile noastre nu au legătura cu femeile!", a mai mărturisit Oana.

Iar deocamdată, vedeta e decisă să își salveze căsnicia!